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НА ЖИВО: България - Украйна 0:2 (23:25, 22:25)

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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живо българия украйна
Снимка: Startphoto.bg
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България се изправя срещу Украйна в третия си двубой от груповата фаза на европейското първенство по волейбол, на което сме един от домакините.

България започна силно срещата, като Мони Николов даде първата точка с мощен ас. Украйна бързо намери отговор и след няколко успешни акции възстанови равенството при 6:6. Алекс Грозданов се намеси отлично на блокада, а "лъвовете“ отново поведоха с 8:6.

Украинците обаче не позволиха на България да се откъсне и изравниха за 9:9. Последва силна серия от начален удар на Олех Плотницкий, който затрудни сериозно българското посрещане и помогна на своя тим да натрупа аванс от три точки при 15:12.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини реагираха и постепенно заличиха пасива си. Отлична игра в защита и впечатляваща блокада с една ръка на Симеон Николов доведоха до обрат за 19:18.

След прекъсване Украйна отговори незабавно. Неуспешна атака на Алекс Николов помогна на съперника отново да поведе с 20:19, а грешка на българите при атака увеличи разликата до 22:20. В края Кисилюк преодоля тройната блокада на България за 24:22, а украинците реализираха възможността си и затвориха първия гейм с 25:23.

Втората част започна напълно равностойно, като двата отбора вървяха точка за точка до 5:5. Украйна първа успя да се откъсне и поведе с 8:6. Джанлоренцо Бленджини поиска видеопроверка за последната точка, но съдийското решение остана непроменено и тя беше присъдена на съперника.

Украинците продължиха силната си серия и увеличиха преднината си до 9:6, което принуди Бленджини да вземе прекъсване в опит да прекъсне устрема на съперника. България скъси пасива си на 2 точки след чудесна атака на Алекс Николов, която не остави шанс на противниковия тим.

Украйна отново успя да поеме инициативата и постепенно увеличи преднината си, а проблеми в българското посрещане позволиха на съперника да се откъсне с 14:10. България реагира чрез Александър Николов, а след това силен начален удар на Симеон Николов помогна за стопяването на пасива до 13:15. Грешка на Александър Николов в следващата атака обаче прекъсна добрата серия на "лъвовете“.

Украинците отново наложиха темпото си и след продължително разиграване поведоха с 19:15. Неубедителна намеса на либерото Жасмин Величков при върната от съперника топка позволи разликата да достигне пет точки при 22:17.

България не се предаде и две поредни успешни атаки на Александър Николов чрез блок-аут намалиха изоставането до 20:23, което принуди Раул Лозано да поиска прекъсване. Симеон Николов отново затрудни украинското посрещане с плътен сервис, а Александър Николов доближи националите само на две точки при 22:24.

Обрат обаче не последва. Докосване на мрежата при българската блокада сложи край на втората част при 25:22 за Украйна, която поведе с 2:0 гейма.

Стартови състави:

България: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков (либеро)

Селекционер: Джанлоренцо Бленджини

Украйна: Юрий Синиця, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Евгений Кисилюк, Юрий Семенюк, Денис Велецкий - Олександър Бойко (либеро)

Селекционер: Раул Лосано

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на Украйна по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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