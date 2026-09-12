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Енчо Керязов и Роко Сикирич обсъдиха бъдещето на волейбола и големите първенства в България

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Спорт
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Президентът на CEV даде висока оценка за организацията на Европейското първенство, а спортният министър подчерта значението на големите форуми за развитието на младите състезатели

Енчо Керязов и Роко Сикирич обсъдиха бъдещето на волейбола и големите първенства в България
Снимка: пресслужба ММС
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с президента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич. Основни теми в разговора бяха развитието на волейбола у нас и домакинството на България на eвропейското първенство. В срещата участва и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Сикирич даде висока оценка за работата на родната федерация и за условията, които България предоставя за провеждането на големи международни състезания. Президентът на CEV акцентира и върху потенциала на настоящото поколение български волейболисти, както и върху атмосферата по трибуните.

"България винаги е имала силни волейболни отбори, но сегашното поколение момчета е наистина уникално. Те са изключително талантливи. Вече бях в залата и атмосферата е страхотна“, заяви Сикирич.

От своя страна Керязов подчерта натрупания през годините организационен опит на Българската федерация по волейбол и значението страната ни да продължи да приема състезания от най-високо международно ниво.

"Изключително важно е да провеждаме подобни шампионати в България. Когато децата виждат своите идоли отблизо, това ги вдъхновява да спортуват и да влязат в залата. Същевременно домакинството ни дава възможност да покажем страната ни пред света и да докажем, че можем да организираме събития на най-високо ниво“, коментира министърът.

По време на срещата беше отчетено и доброто сътрудничество между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по волейбол. Според Керязов устойчивите резултати в спорта изискват съвместната работа на всички основни звена.

"Работим отлично заедно и трябва да продължим по този начин. За да постигаме резултати, са необходими общите усилия на държавата, федерациите и клубовете“, допълни той.

Керязов, Сикирич и Ганев обсъдиха още развитието на плажния волейбол и възможностите дисциплината да получи по-широка популярност в България.

#Роко Сикирич #министър Енчо Керязов #Европейската волейболна конфедерация (CEV)

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