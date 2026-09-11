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Алекс Грозданов: Целта ни е трофеят, няма как да го крия

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Спорт
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Капитанът на България е доволен от двете чисти победи на старта на Евро 2026 и вярва, че отборът вече е преодолял първоначалното напрежение преди по-тежкия тест срещу Украйна

Алекс Грозданов: Целта ни е трофеят, няма как да го крия
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов не скри голямата амбиция на "трикольорите“ след победата с 3:0 над Португалия във втория им двубой от европейското първенство в София. Централният блокировач призна, че крайната цел е трофеят, макар отборът да продължава да гледа единствено към следващия мач.

Грозданов отчете прогрес спрямо първата среща със Северна Македония, но отново посочи по-бавното начало като елемент, който националите трябва да подобрят.

"Мисля, че беше по-добре от първия мач. Пак започнахме в първия гейм малко по-бавно. Иска ми се още от първата точка да тръгваме с пълна енергия и на пълна газ, както се казва“, заяви капитанът.

За него особено важно е, че България постигна две чисти победи и по този начин успя да съхрани част от силите си преди значително по-сериозното изпитание срещу Украйна.

"Много съм доволен, защото това са две много важни победи и най-важното е, че можем и да съхраним малко енергия за утрешния мач, който ще бъде много по-тежък“, добави Грозданов.

Капитанът се надява срещу Украйна националите да покажат максимална концентрация още от първото разиграване. Според него по-колебливото начало на първите срещи може да бъде обяснено и с емоцията от домакинството на голям форум.

"За голяма част от отбора това е първо влизане в "Арената“ - емблематично място, всички сме го гледали по телевизията. На мен ми е било мечта от много години да играя вкъщи пред пълни трибуни. Знам какъв стрес е. Но всички по-млади, които влизат за първи път в тази красива зала, се справят много добре, просто са невероятни“, коментира той.

За самия Грозданов мачовете в София имат и специално лично значение. Той си спомни за eвропейското първенство през 2012 година, когато е наблюдавал националите от трибуните.

"От 2012 година чакам тези двубои, тогава бях някъде на трибуните. Естествено, че се чувстваме у дома си – с всички родители, приятели, фенове, цялата зала е наша. Мисля, че премина предстартовата треска, въпреки че си мислех, че тя ще е по-голяма. Но се представихме супер“, каза Грозданов.

След двете победи капитанът не пожела да поставя ограничения пред амбициите на България. Той обаче подчерта, че пътят към голямата цел преминава през концентрация върху всяко следващо препятствие.

"Няма как да излъжа, че целта ни е трофеят. На всеки спортист на високо ниво това му е целта. Но ние следваме мач за мач. Най-важното сега е да се възстановим за утре, ментално да успеем да се отпуснем, да се наспим добре. И да бъдем една крачка по-близо до трофея“, завърши Алекс Грозданов.

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#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже #Алекс Грозданов

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