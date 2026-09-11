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Джанлоренцо Бленджини: Така правят силните отбори, трябва да разчитаме на защита и контраатака

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Спорт
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Селекционерът на България предупреди, че тимът не може да зависи единствено от силния си сервис и очаква съвсем различно изпитание срещу Украйна

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Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини остана доволен от победата с 3:0 над Португалия на eвропейското първенство, но подчерта, че в представянето на „трикольорите“ продължава да има елементи, върху които трябва да се работи.

Италианският специалист обърна внимание най-вече на ситуациите след добра игра в защита, в които България невинаги е успявала да избере правилното продължение на атаката.

"Имаше ситуации, когато в първия и втория гейм не взехме правилните решения, за да спечелим точката след защита. Справяме се по-добре с това, но трябва да растем“, коментира Бленджини.

Селекционерът е категоричен, че националният отбор не бива да изгражда играта си единствено около силния начален удар. Според него сервисът не може да работи на максимално ниво във всеки момент и затова България трябва да разполага с различни решения.

"Не може да вярваме само на сервиса. Това е технически елемент и няма как отборът да бъде под пара във всеки един момент и във всеки мач. Трябва да бъдем готови да се обърнем към тактически начален удар в някои моменти, да наблегнем на защитата и на контраатаката. Така правят силните отбори“, обясни италианецът.

След двете поредни победи в началото на Евро 2026 вниманието на националите вече е насочено към Украйна. Бленджини предупреди, че съботният двубой ще постави съвсем различни изисквания пред неговия състав.

"Срещу Украйна ще ни бъде много трудно. Това е един добър отбор, с опитни играчи и добър начален удар. Просто ще бъде различен мач. Всеки един двубой е различен. Това ми е философията, независимо кой отбор срещаш“, заяви той.

Бленджини подчерта и необходимостта националите да бъдат подготвени психически за спецификата на големите турнири, в които програмата не оставя много време за анализ на вече изиграните срещи.

"Това са правилата на тези турнири. Ментално трябва да бъдем готови. Гледаме мач за мач – всеки следващ“, добави селекционерът.

Специалистът има високо мнение за качествата на Украйна и припомни представянето на съперника в Лигата на нациите.

"От техническа гледна точка трябва да играем силно, защото Украйна има класа не само на сервис. Показаха началния си удар в Лигата на нациите. Те заслужаваха да се класират за финалите в този турнир“, завърши Бленджини.

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