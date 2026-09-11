Жасмин Величков: Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудните моменти

Либерото на българския национален отбор по волейбол Жасмин Величков подчерта значението на подкрепата от трибуните след втората поредна победа на тима на Европейското първенство. "Трикольорите“ надделяха с 3:0 над Португалия в София, но според него двубоят е бил значително по-труден от първата среща на турнира.

"По-труден мач за нас. Португалците имат по-силен сервис. Напрежението ни повлия. Оправихме се в хода на мача и всичко е наред“, коментира Величков.

Българският национал отдели специално внимание на атмосферата в залата и ролята на привържениците в моментите, когато отборът среща затруднения.

"Атмосферата е невероятна, благодаря на публиката. Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудни моменти“, заяви либерото.

Величков говори и за адаптацията си към новата позиция, като призна, че промяната не е била лесна. Той отдаде заслуженото на своите съотборници за подкрепата, която е получил.

"Не е лесно при смяната на позицията. Благодаря на момчетата, че ми помогнаха да се адаптирам. Благодарен съм, че имам шанс да играя“, добави националът.

В процеса на адаптация Величков е получил ценен съвет и от дългогодишното либеро на България Теодор Салпаров.

"Теодор Салпаров ни каза да се държим като отбор и публиката ще ни помогне“, разкри той.

След две победи от първите два мача България вече насочва вниманието си към следващото предизвикателство на Евро 2026. В събота националите ще се изправят срещу Украйна, а Величков очаква трудността да се повиши още повече.