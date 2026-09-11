Мартин Атанасов: Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага

Мартин Атанасов подчерта огромното значение на подкрепата от трибуните след втората поредна победа на България на eвропейското първенство по волейбол. "Трикольорите“ се наложиха с 3:0 над Португалия в "Арена 8888“, а един от най-опитните играчи в състава на Джанлоренцо Бленджини остана доволен от начина, по който отборът се справи с по-сериозното изпитание.

Атанасов призна, че португалците са поставили по-високи изисквания пред националите, а една от основните задачи е била срещата да приключи в три гейма заради предстоящия тежък сблъсък с Украйна.

"Португалците са много по-силен и техничен отбор. Трябваше да сме концентрирани и да затворим двубоя в три гейма. Утре ни чака много тежък мач и беше важно да имаме повече време за възстановяване“, заяви Атанасов.

Според него именно поведението в решаващите моменти е един от показателите за израстването на България като отбор.

"Във важните моменти трябва да правим разликата. Дано продължаваме така, това са големите отбори“, добави посрещачът.

Атанасов, който вече има десетилетие зад гърба си с националния екип, приема и ролята да помага на по-младите състезатели в напрегнатите моменти.

"Много бързо минаха 10 години вече. Винаги е удоволствие да играя. Опитвам се да вкарвам спокойствие в отбора сред по-младите. Колективът ни е перфектен до момента“, коментира той.

Опитният национал обърна специално внимание и на атмосферата в "Арена 8888“. Според него пълните трибуни дават допълнителна енергия на отбора, макар че при по-млад състав е важно емоцията да бъде контролирана.

"Пълната зала ни помага, но в даден момент може да ни изиграе лоша шега заради по-малкия опит в отбора. Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага. Държим концентрация, доволен съм от момчетата“, каза Атанасов.

След двата успеха в началото на Евро 2026 България вече насочва вниманието си към Украйна. Атанасов очаква трудността да продължи да се увеличава и посочи силовия сервис и ръстовото предимство сред основните оръжия на следващия съперник.