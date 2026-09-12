Полша не остави шансове на Израел и продължи без загубен гейм на ЕвроВолей

Полша продължи безупречния си старт на европейското първенство по волейбол за мъже. Воденият от Никола Гърбич състав постигна втора поредна чиста победа, след като се наложи над Израел с 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) в "Арена 8888“.

Европейските шампиони контролираха срещата практически от началото до края и отново демонстрираха защо са сред основните претенденти за трофея. Поляците имаха сериозно превъзходство в атака и на блокада, като не позволиха на съперника да намери необходимия ритъм.

Полша започна ударно и бързо натрупа аванс от 7:1 в първия гейм. Стабилното посрещане и агресивният сервис дадоха възможност на отбора на Гърбич да поддържа висока ефективност в нападение, а преднината достигна 16:8.

Израел разчиташе основно на Шай Майо Либерман, който реализира шест точки още в откриващата част, но това не беше достатъчно срещу разнообразната полска атака. Камил Семенюк се отличи с пет точки, а „Дружина полска“ затвори гейма с убедителното 25:16.

Сценарият не се промени съществено и във втората част. Полша постепенно установи контрол и поведе с 14:7, след което запази комфортната си дистанция при 18:12. Този път европейските шампиони засилиха и представянето си на мрежата, като записаха три блокади в гейма.

Израел изпитваше все по-големи затруднения да завършва успешно атаките си, а седемте точки, подарени след собствени грешки, допълнително улесниха задачата на поляците. Тимът на Гърбич стигна без сериозни сътресения до 25:17 и се доближи само на гейм от победата.

Израел показа по-сериозна съпротива в началото на третата част и остана близо до съперника при 4:5. Постепенно обаче Томаш Форнал и неговите съотборници отново наложиха темпото си и разликата започна да се увеличава.

Полша не допусна колебание в заключителните минути и сложи край на срещата с 25:18, за да запише втори успех с 3:0 от началото на шампионата.

Статистиката също подчерта превъзходството на европейските шампиони. Полша завърши с 60% ефективност в атака срещу 38% за Израел, имаше предимство от 64% срещу 47% при позитивното посрещане и спечели битката на блокада с 8:4. Поляците записаха и три аса срещу един за съперника.

Томаш Форнал беше най-резултатен за победителите с 10 точки, докато Кевин Сасак и Камил Семенюк добавиха по осем. Най-много точки в целия двубой реализира Шай Майо Либерман – 14 за Израел.

С успеха Полша се изравни с България на върха в група "В“. И двата отбора имат по две победи с 3:0, като по-късно българският национален тим ще излезе за третия си мач в турнира срещу Украйна.