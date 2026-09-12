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Полша не остави шансове на Израел и продължи без загубен гейм на ЕвроВолей

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Спорт
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Европейските шампиони доминираха във всички елементи за категоричното 3:0 в "Арена 8888“ и се изравниха с България на върха в група „В“

Полша не остави шансове на Израел и продължи без загубен гейм на ЕвроВолей
Снимка: cev.eu
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Полша продължи безупречния си старт на европейското първенство по волейбол за мъже. Воденият от Никола Гърбич състав постигна втора поредна чиста победа, след като се наложи над Израел с 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) в "Арена 8888“.

Европейските шампиони контролираха срещата практически от началото до края и отново демонстрираха защо са сред основните претенденти за трофея. Поляците имаха сериозно превъзходство в атака и на блокада, като не позволиха на съперника да намери необходимия ритъм.

Полша започна ударно и бързо натрупа аванс от 7:1 в първия гейм. Стабилното посрещане и агресивният сервис дадоха възможност на отбора на Гърбич да поддържа висока ефективност в нападение, а преднината достигна 16:8.

Израел разчиташе основно на Шай Майо Либерман, който реализира шест точки още в откриващата част, но това не беше достатъчно срещу разнообразната полска атака. Камил Семенюк се отличи с пет точки, а „Дружина полска“ затвори гейма с убедителното 25:16.

Сценарият не се промени съществено и във втората част. Полша постепенно установи контрол и поведе с 14:7, след което запази комфортната си дистанция при 18:12. Този път европейските шампиони засилиха и представянето си на мрежата, като записаха три блокади в гейма.

Израел изпитваше все по-големи затруднения да завършва успешно атаките си, а седемте точки, подарени след собствени грешки, допълнително улесниха задачата на поляците. Тимът на Гърбич стигна без сериозни сътресения до 25:17 и се доближи само на гейм от победата.

Израел показа по-сериозна съпротива в началото на третата част и остана близо до съперника при 4:5. Постепенно обаче Томаш Форнал и неговите съотборници отново наложиха темпото си и разликата започна да се увеличава.

Полша не допусна колебание в заключителните минути и сложи край на срещата с 25:18, за да запише втори успех с 3:0 от началото на шампионата.

Статистиката също подчерта превъзходството на европейските шампиони. Полша завърши с 60% ефективност в атака срещу 38% за Израел, имаше предимство от 64% срещу 47% при позитивното посрещане и спечели битката на блокада с 8:4. Поляците записаха и три аса срещу един за съперника.

Томаш Форнал беше най-резултатен за победителите с 10 точки, докато Кевин Сасак и Камил Семенюк добавиха по осем. Най-много точки в целия двубой реализира Шай Майо Либерман – 14 за Израел.

С успеха Полша се изравни с България на върха в група "В“. И двата отбора имат по две победи с 3:0, като по-късно българският национален тим ще излезе за третия си мач в турнира срещу Украйна.

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#Национален отбор на Израел по волейбол за мъже #Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на Полша по волейбол за мъже

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