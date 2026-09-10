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Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0

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Воденият от Никола Гърбич тим се наложи убедително в "Арена София“, а португалците ще бъдат следващият съперник на България на Евроволей

Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0
Снимка: cev.eu
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Европейският шампион Полша започна по категоричен начин защитата на титлата си на Евроволей. Съставът на Никола Гърбич се наложи над Португалия с 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) в двубой, изигран в "Арена София“ в София.

Поляците наложиха темпото си още от началото на срещата. Те поведоха с 5:2 в първия гейм, а постепенно разликата нарасна до 13:7. Европейските шампиони демонстрираха сериозно превъзходство във всички елементи и с няколко поредни серии от точки практически решиха изхода на частта. Кевин Шашак сложи край на гейма с ас за убедителното 25:12.

Португалия показа далеч по-сериозна съпротива във втората част. Тимът на Жоао Мигел Жозе поведе със 7:5, но Полша бързо възстанови равенството, а след успешна блокада стигна и до обрат.

Португалците отговориха с тройна блокада срещу Вилфредо Леон и за кратко отново промениха развоя на гейма. При 12:11 за Полша португалският селекционер поиска прекъсване, но европейските шампиони постепенно увеличиха преднината си и при 20:16 вече контролираха частта. Ас на Бартоломей Боладж и успешна блокада оформиха крайното 25:18.

Полша не позволи отпускане и в третия гейм. След силни изяви в защита и на блокада тимът на Гърбич поведе с 4:1. Португалия се доближи до 6:7, но не успя да задържи интригата за дълго.

Успешен пайп на Камил Семенюк направи резултата 11:7, а блокада на Бартоломей Лемански увеличи разликата до 15:9. При 19:13 авансът на поляците вече изглеждаше непреодолим и Гърбич използва възможността да даде почивка на част от основните си състезатели.

Семенюк осигури седем мачбола при 24:17. Португалия спаси първите три, но Шашак сложи точка на двубоя за 25:20 и крайното 3:0.

Бартоломей Боладж беше най-резултатен за победителите с 9 точки, докато Бартоломей Лемански и Вилфредо Леон добавиха по 7. Леон прекара на игрището само гейм и половина. Най-много точки в срещата реализира португалецът Лоуренсо Гарсия Мартинш - 13.

Португалия ще бъде следващият съперник на България на европейското първенство. Двубоят е утре от 19:00 часа в "Арена София“. Големият сблъсък между България и Полша е насрочен за 16 септември, като билетите за срещата вече са разпродадени.



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