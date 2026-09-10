Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите мачове на България на ЕвроВолей

За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на европейското първенство ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите.

Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове. Следващият мач на отбора на Джанлоренцо Бленджини е в петък, 11 септември, срещу тима на Португалия от 19:00 часа. В събота България играе срещу Украйна, отново от 19:00 часа. Третият мач от серията е срещу тима на Израел в понеделник от 19:00 часа.

Билетите за двубоя срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион и срещата е в сряда, са разпродадени.