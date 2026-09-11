БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората...
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Николов: Нашият стил е да се забавляваме, важно е да сме заедно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Разпределителят на България се наслаждава на атмосферата в "Арена 8888“, но очаква нивото да се вдигне значително срещу Украйна

Симеон Николов: Нашият стил е да се забавляваме, важно е да сме заедно
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Разпределителят на българския национален отбор Симеон Николов подчерта силата на колектива след победата с 3:0 над Португалия във втория мач на "трикольорите“ на eвропейското първенство. България продължава с пълен актив, но според младия национал от събота започват по-сериозните изпитания.

Николов не пожела да определя дали двубоят срещу Португалия е бил по-лесен или по-труден от първата среща със Северна Македония, като за него най-важен остава крайният резултат.

"Добре усетих победата днес, не знам дали е било по-лесно или по-трудно, важни са трите точки. От утре вече се вдига и нивото на съперника“, заяви разпределителят.

Новото попълнение на Кучине Лубе Чивитанова е наясно, че срещу Украйна националите ще трябва да покажат още по-високо ниво и да ограничат грешките в играта си.

"Със сигурност очаквам по-труден мач срещу Украйна. Те са по-добър отбор от Северна Македония и Португалия. Трябва да се настроим и да изчистим някои глупости, които направихме. Надявам се да сме по-добри“, добави Николов.

Разпределителят разкри и една от характеристиките на младия български състав – стремежа играчите да се наслаждават на волейбола и да запазват позитивната енергия дори когато ситуацията на игрището стане трудна.

"Нашият стил е на забавление. Опитваме се да се държим добре дори и в тежките моменти, които ще дойдат утре, според мен. Важно е да сме заедно“, категоричен беше той.

Симеон Николов не скри и впечатлението си от атмосферата в "Арена 8888“. Пълните трибуни дават допълнителна мотивация на националите, а разпределителят се надява подкрепата да бъде още по-сериозна срещу Украйна.

"Мотивира ни залата, много е готино да е пълна. Утре се надявам да е още по-пълна, така че нямам търпение да бием и да зарадваме феновете“, каза Николов.

Той прие с усмивка и един от по-любопитните моменти в двубоя с Португалия, когато се озова на земята при борба за висока топка.

"И мен ме събориха като кегла в един момент, когато скочих за висока топка. Това е волейболът, случва се“, завърши Симеон Николов.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Национален отбор на България по волейбол за мъже #симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
1
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
2
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
3
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
4
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
5
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
6
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европейски волейбол

Алекс Грозданов: Целта ни е трофеят, няма как да го крия
Алекс Грозданов: Целта ни е трофеят, няма как да го крия
Мартин Атанасов: Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага Мартин Атанасов: Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага
Чете се за: 03:02 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Така правят силните отбори, трябва да разчитаме на защита и контраатака Джанлоренцо Бленджини: Така правят силните отбори, трябва да разчитаме на защита и контраатака
Чете се за: 03:07 мин.
Жасмин Величков: Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудните моменти Жасмин Величков: Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудните моменти
Чете се за: 02:07 мин.
ЕвроВолей 2026: България - Португалия (ГАЛЕРИЯ) ЕвроВолей 2026: България - Португалия (ГАЛЕРИЯ)
Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората в района
Пожар в склад край Царева ливада, няма опасност за хората в района
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Четвърт век след кошмара на 11 септември - болката на близките не...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Обявиха частично бедствено положение заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Синтетичният убиец на пазара на дрога - как една доза фентанил може...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ