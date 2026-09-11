Симеон Николов: Нашият стил е да се забавляваме, важно е да сме заедно

Разпределителят на българския национален отбор Симеон Николов подчерта силата на колектива след победата с 3:0 над Португалия във втория мач на "трикольорите“ на eвропейското първенство. България продължава с пълен актив, но според младия национал от събота започват по-сериозните изпитания.

Николов не пожела да определя дали двубоят срещу Португалия е бил по-лесен или по-труден от първата среща със Северна Македония, като за него най-важен остава крайният резултат.

"Добре усетих победата днес, не знам дали е било по-лесно или по-трудно, важни са трите точки. От утре вече се вдига и нивото на съперника“, заяви разпределителят.

Новото попълнение на Кучине Лубе Чивитанова е наясно, че срещу Украйна националите ще трябва да покажат още по-високо ниво и да ограничат грешките в играта си.

"Със сигурност очаквам по-труден мач срещу Украйна. Те са по-добър отбор от Северна Македония и Португалия. Трябва да се настроим и да изчистим някои глупости, които направихме. Надявам се да сме по-добри“, добави Николов.

Разпределителят разкри и една от характеристиките на младия български състав – стремежа играчите да се наслаждават на волейбола и да запазват позитивната енергия дори когато ситуацията на игрището стане трудна.

"Нашият стил е на забавление. Опитваме се да се държим добре дори и в тежките моменти, които ще дойдат утре, според мен. Важно е да сме заедно“, категоричен беше той.

Симеон Николов не скри и впечатлението си от атмосферата в "Арена 8888“. Пълните трибуни дават допълнителна мотивация на националите, а разпределителят се надява подкрепата да бъде още по-сериозна срещу Украйна.

"Мотивира ни залата, много е готино да е пълна. Утре се надявам да е още по-пълна, така че нямам търпение да бием и да зарадваме феновете“, каза Николов.

Той прие с усмивка и един от по-любопитните моменти в двубоя с Португалия, когато се озова на земята при борба за висока топка.