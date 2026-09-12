България спечели квота за Европейските игри по спортна аеробика

Националите на България спечелиха квота за Европейските игри по спортна аеробика, които ще се проведат през 2027 година в Истанбул, Турция.

Състезателите в категория групи Борислава Иванова, Християна Златанова, Моника Джамбова, Александър Мишинков и Христо Манолов изпълниха най-важната цел на това световно първенство. Те завършиха на десето място в класирането, което им осигури квотата за Игрите догодина. Българите обаче не попаднаха на финала в тази категория и останаха втора резерва.

Националите бяха оценени с 18.086 точки за своето изпълнение, а първите осем продължават на финала утре.

При мъже индивидуално Александър Мишинков завърши 13-и в квалификациите от общо 52-а с 18.950 точки и също не успя да намери място сред финалистите.

По-късно днес Борислава Иванова ще участва на финала при жени индивидуално, което ще бъде последното съчетание на България на шампионата в Памплона.