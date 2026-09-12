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Ланда триумфира в „кралския“ етап, Мас докосва първата си голяма победа

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Спорт
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Последният етап утре ще бъде с предимно церемониален характер.

Микел Ланда
Снимка: БТА
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Испански дубъл беляза предпоследния етап от Вуелтата, а Енрик Мас направи решителната крачка към първата си победа в голяма обиколка. Микел Ланда спечели 20-ия етап от Ла Калаора до Коядо дел Алгуасил, докато Мас съхрани аванса си в генералното класиране преди утрешния финал.

36-годишният Ланда триумфира в „кралския“ етап, който предложи цели 186,8 километра и над 5000 метра положителна денивелация. Колоездачът на Соудал Куик-Степ пресече финала в Националния парк „Сиера Невада“ за 4 часа, 58 минути и 1 секунда и записа първата си етапна победа от 2019 година насам.

Норвежецът Тобиас Йоханес (Уно-Екс Мобилити) остана на 47 секунди, а третото място бе за белгиеца Рамзес де Бройне (Алпецин-Премиър Тех), който изостана на 1:27 минути.

Битката за генералното класиране не предложи очакваната драма. Лидерите Енрик Мас, Примож Роглич и Феликс Гал се движеха заедно до последната височина, където Гал атакува и успя да спечели време спрямо двамата си конкуренти.

Австриецът завърши 13-и в етапа, на 6:37 минути зад Ланда. Мас пристигна 15 секунди по-късно, а Роглич финишира 15-и, на 55 секунди след Гал.

Така преди заключителния 21-и етап Мас има преднина от 2:15 минути пред Роглич и 2:44 пред Гал. Ако не се случи нещо извънредно, испанецът ще стигне до най-големия успех в кариерата си и за първи път ще спечели една от трите големи обиколки – Тур дьо Франс, Джиро д’Италия или Вуелта.

Последният етап утре ще бъде с предимно церемониален характер. Колоездачите ще изминат 112 равнинни километра със старт и финал в Гранада.

#Колоездачна обиколка на Испания 2026 г. #Вуелта 2026

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