Веселин Топалов взе аванс срещу Гари Каспаров в шахматното шоу в Сейнт Луис

Веселин Топалов започна по-силно демонстративния мач срещу легендарния Гари Каспаров в Сейнт Луис. Българският гросмайстор завърши първия състезателен ден с преднина от 2,5:1,5 точки в сблъсъка във формата Chess960.

Двамата бивши световни шампиони изиграха общо четири партии в откриващия ден – две на бърз шах и две на блиц. Каспаров успяваше да достига до обещаващи позиции в отделни моменти, но проблемите с разпределението на времето се оказаха сериозно препятствие пред него.

Топалов от своя страна демонстрира по-голяма устойчивост в решаващите моменти и успя да се възползва от предоставените му възможности, за да приключи първата част от сблъсъка с точка преднина.

Демонстративният мач се провежда в шахматния клуб в Сейнт Луис и е с награден фонд от 144 000 долара. Програмата е разпределена в три състезателни дни, като вторият започва тази вечер от 20:00 часа българско време.

Съперничеството между Топалов и Каспаров има дълга история. Една от най-знаменитите победи в кариерата на руснака е именно срещу българския гросмайстор – през 1999 година във Вайк ан Зее.

Топалов обаче има свой специален момент срещу Каспаров. Българинът го побеждава в Линарес през 2005 година в последната професионална партия от кариерата на 13-ия световен шампион.

Двамата имат и предишен сблъсък именно във формата Chess960. През 2018 година отново в Сейнт Луис Топалов надделява над Каспаров с 14,5:11,5 в рамките на 960 Champions Showdown.

Сега 19-ият световен шампион отново има предимство срещу именития си съперник, но с още два състезателни дни пред тях битката в Сейнт Луис остава отворена.