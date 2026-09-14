Веселин Топалов преодоля Гари Каспаров и спечели Мача на легендите в Сейнт Луис

Веселин Топалов спечели демонстративния сблъсък с Гари Каспаров в Clutch Chess: The Legends Chess960 2026 в Сейнт Луис. Българският гросмайстор устоя на опита за обрат на своя именит съперник в последния ден, след което наложи пълно превъзходство в блиц партиите и приключи мача с убедителното 16:8.

Топалов, 19-ият световен шампион по шахмат, събра впечатляващите 11:1 точки само от блиц партиите, които се оказаха решаващи за крайния изход от сблъсъка с 13-ия световен шампион Каспаров.

Руснакът все пак постави под напрежение българина в началото на третия и последен ден. Каспаров спечели първата партия по ускорен шах и намали изоставането си до 6.5:8.5 точки. Следващата среща завърши реми и остави интригата жива преди преминаването към блиц.

Решаваща се оказа 11-ата партия от мача. Топалов успя да измъкне победата в заключителната минута на играта и достигна необходимите 13 точки, с което си гарантира крайния успех още преди последната среща.

В заключителната партия българинът отново демонстрира превъзходството си в блица. Той контролираше събитията и постепенно увеличаваше предимството си, за да постави категоричен край на тридневната битка между двамата бивши световни шампиони.

След успеха Топалов открои практичния подход и управлението на времето като един от ключовете към победата му.

"Опитвам се да бъда практичен. Не съм много добър във времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите ходове. Но това не е практично“, обясни българският гросмайстор.

Триумфът донесе на Топалов 70 000 долара от наградния фонд, а с натрупаните бонуси общата му печалба достигна 90 000 долара. Каспаров получи 50 000 долара за второто място и още 4000 от бонуси, или общо 54 000 долара.