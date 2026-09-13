Първи успех за Енрик Мас в Обиколката на Испания

Енрик Мас от тима на Мовистар спечели Обиколката на Испания за пръв път в кариерата си.

31-годишният испанец завърши успешно днешния 21-ви етап от състезанието, който бе със старт и финал в Гранада, а това му бе достатъчно, за да спечели първата си Голяма обиколка. Мас облече "червената фланелка" след осмия етап, когато състезанието бе напуснато от лидера до момента Тадей Погачар (ОАЕ) и до края не се раздели с нея.

Мас завърши с преднина от 2:15 минути пред словенеца Примож Ролич (Ред Бул-Бора-Хансгрое) и 2:44 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон), които заеха втора и трета позиция.

Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, участващи във Вуелтата, стана норвежецът Тобиас Йоханесен от Уно-Екс Мобилити. Той победи във финален спринт, като времето му в днешния ден бе 2 часа, 54 минути и 8 секунди. Втори с равно време завърши италианецът Алесандро Ромеле (Астана), а трети остана белгиецът Рамзес де Бройне (Алпецин-Премиър Тех).

В класиране за останалите фланелки победители са белгиецът Ваут ван Аерт (Висма-Лийз а байк), колумбиецът Сантяго Буитраго (Бахрейн Викториъс) и британецът Оскар Онли (Неткъмпани Инеос). Ван Аерт взе "зелената" в класирането по точки, Буитраго получи "фланелката на точки" за най-добър катерач, а Онли получи "бялото трико" за най-добър млад състезател.