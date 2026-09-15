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България започва битката на Шахматната олимпиада в Самарканд

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Нургюл Салимова повежда женския състав, а Аркадий Найдич ще играе на първа дъска при мъжете в надпреварата с общо 398 отбора

българия започва битката шахматната олимпиада самарканд
Снимка: БТА
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Националните отбори на България при мъжете и жените започват в сряда участието си на XLVI Шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Най-големият шахматен турнир в света се открива днес, а първите партии предстоят на 16 септември.

Надпреварата ще премине в 11 кръга, като новите шампиони ще бъдат определени на 27 септември. Общо 398 отбора от цял свят ще участват в двата турнира, а Индия пристига в Самарканд като защитаващ титлата си шампион както при мъжете, така и при жените.

Българският мъжки тим ще бъде воден от играещия капитан Кирил Георгиев. На първа дъска ще бъде гросмайстор Аркадий Найдич, а останалите места в състава са за Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров.

Националите ще се стремят към по-предно класиране в сравнение с предишната олимпиада в Будапеща през 2024 година. Тогава България завърши на 27-о място при мъжете с 14 точки, а сега отборът е поставен под №28 в стартовия списък.

При жените България ще бъде представена от Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева, а капитан на състава е гросмайстор Петър Арнаудов.

Салимова, Кръстева и Пейчева бяха част и от отбора, който преди две години завърши на десето място на олимпиадата в Будапеща. Този път към тях се присъединяват Тончева и Антова, които заемат местата на бившата световна шампионка Антоанета Стефанова и Виктория Радева.

Българките стартират от №11 в предварителното подреждане според средния коефициент ЕЛО на състава.

Съперниците на двата български отбора за първия кръг ще станат ясни по-късно днес, след което в сряда започва същинската битка на шахматните дъски в Самарканд.



#Шахматна Олимпиада в Самарканд 2026 #Национален отбор на България по шахмат

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