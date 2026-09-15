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„БНТ представя“ документален филм, посветен на Йорданка Христова

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Българската национална телевизия ще излъчи филма „Сенки в стената“ на 16 септември от 21.00 ч.

„БНТ представя“ документален филм, посветен на Йорданка Христова
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На 16 септември, сряда, от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи филма „Сенки в стената“ от документалната поредица „БНТ представя“ – личен и откровен портрет на една от най-обичаните български певици Йорданка Христова.

Филмът разказва за човека зад сценичния образ, за живота отвъд прожекторите, за спомените, срещите, любовта, приятелствата, загубите и успехите, оставили трайна следа. Йорданка Христова говори откровено за своя житейски и творчески път, за хората и събитията, които са я променили, за моментите на върхове и изпитания и за цената, която често стои зад един дълъг и успешен път на сцената.

„Това е колелото на живота – явяваме се с вик и си отиваме с въздишка. Оставаме като една сянка в стената“, споделя Йорданка Христова във филма. „Сенки в стената“ е история за паметта и времето, за следите, които хората оставят един в друг.

Личната история на певицата е допълнена от разказите на Мария Илиева, Белослава, Михаела Филева, Михаела Маринова, Любо Киров и Владимир Ампов-Графа. Те споделят свои срещи, спомени и впечатления от Йорданка Христова и разкриват как нейното творчество и артистично присъствие продължават да вдъхновяват и да свързват различни поколения български изпълнители.

Сценарист на филма е Драгомир Драганов, режисьор – Станислав Терзиев. Отговорен оператор е Кристиан Спасов, режисьор по монтажа – Ара Хугасян.

На 10 септември, на рождения ден на Йорданка Христова, лентата бе излъчена премиерно на голям екран. Приятели и близки на певицата се събраха, за да отбележат с нея личния празник и да изгледат ексклузивно филма, посветен на живота и творческия ѝ път. Сред специалните гости бяха Васил Найденов, Мария Илиева, Орлин Горанов, Катето Евро, Георги Любенов, Поли Златарева, Надя Обретенова, Стефан А. Щерев, Ники Кънчев. Своето уважение към Йорданка Христова изразиха и Министърът на културата Евтим Милошев, и Президентът на Република България, Илияна Йотова.

Снимки от премиерата на 10 септември в кино "Одеон": Борис Керанов, Лео Кирилов

#„БНТ представя“ #филм за Йорданка Христова

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