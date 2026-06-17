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В Житница ще открият паметник на олимпийския шампион Милен Добрев

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Събитието ще се проведе в неделя.

Милен Добрев
Снимка: Пресслужба
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В неделя от 15:00 часа в парка на центъра в родната на олимпийския шампион Милен Добрев Житница ще бъде открит паметник на великия спортист.

Идеята за поставяне на негов паметник в Житница възниква почти веднага след смъртта му, като най-после ще бъде реализирана.

Това се случва с финансовата подкрепа на Министерство на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и съпричастни житненци.

С този монумент ще бъде отдадена почит пред личността и подвизите му, и ще бъде увековечено името му.

Специален гост на събитието ще бъде българският щангист Карлос Насар – олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион.

#Милен Добрев

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