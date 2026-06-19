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Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства

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Спорт
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Вижте пълния текст на писмото на Ботев, публикувано без редакторска намеса

Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства
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Действащият президент на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев изпрати отворено писмо до медиите, в което обвинява генералния секретар на федерацията Марин Милашки в неправомерно изразходване на средстава.

Ботев се позовава на вътрешна проверка, която, по негови данни, е показала две плащания от сметки на федерацията към Милашки на обща стойност 28 200 лева. И двете транзакции са извършени на 20 февруари 2024 година - деня, в който в София завърши европейското първенство по вдигане на тежести, на което България бе домакин. По това време президент на БФВТ бе бизнесменът Ариф Маджид.

Ето и пълния текст на писмото на Ботев, публикувано без редакторска намеса:

"ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
ДО СПОРТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Уважаеми колеги,

В качеството си на президент на Българската федерация по вдигане на тежести считам за свое задължение да Ви информирам за изключително сериозен случай, свързан с управлението и разходването на средства на Федерацията в предходен период. След извършена вътрешна проверка в БФВТ са установени данни, които пораждат сериозни съмнения за неправомерно разходване и неясно движение на финансови средства. Поради тежестта на констатираните обстоятелства от името на Българската федерация по вдигане на тежести е подаден официален сигнал до компетентните институции - Министерството на младежта и спорта, ДАНС и Софийска градска прокуратура. Сигналът касае банкови преводи, извършени от сметката на БФВТ към физическото лице Марин Милашки на 20.02.2024 година, съответно в размер на 12 500 лева и 15 700 лева. Като основание за тези преводи е посочено плащане на задължения и такси към Европейската федерация по вдигане на тежести. При извършената проверка обаче е установено, че средствата, предназначени за Европейската федерация по вдигане на тежести, са били преведени от банковата сметка на БФВТ към Европейската федерация.

Това обстоятелство поставя изключително сериозен въпрос: на какво основание същевременно са превеждани средства и към физическото лице Марин Милашки със същото или сходно основание. При това положение липсва логично, правно и счетоводно обосновано обяснение защо физическо лице следва да получава средства от Федерацията за плащане към Европейската федерация, след като самата Федерация е извършила плащането от своята банкова сметка. Още по-сериозно е обстоятелството, че към момента не са представени достатъчно оправдателни документи, които да доказват необходимостта от тези преводи към физическо лице, начина на разходване на средствата, тяхното законосъобразно отчитане и реалното основание за извършените плащания.

Тези факти пораждат основателни съмнения за нерегламентирано разпореждане със средства на БФВТ и налагат пълна проверка от компетентните органи. Именно затова сме поискали институциите да установят дали е налице нарушение на закона, злоупотреба със средства, неправомерно облагодетелстване или друго незаконосъобразно действие.

Искам ясно и категорично да заявя: Българската федерация по вдигане на тежести не е частна структура и средствата ѝ не могат да бъдат третирани като лични средства. Всеки лев на Федерацията трябва да бъде разходван по ясен, законен, прозрачен и документално доказан ред. Клубовете, треньорите, състезателите и цялата спортна общественост имат право да знаят как са управлявани средствата на БФВТ. Тези средства следва да служат за развитието на спорта, за подпомагане на клубовете, за състезателите и за международното представяне на България, а не да бъдат обект на неясни финансови операции.

Подчертавам, че настоящото ръководство на БФВТ няма да прикрива подобни случаи и няма да допуска съмнения за злоупотреби да бъдат подминавани. Наш дълг е да защитим интереса на Федерацията, на клубовете и на българското вдигане на тежести. Очакваме компетентните институции да извършат пълна, обективна и задълбочена проверка и да установят всички факти и обстоятелства по случая. От страна на настоящото ръководство на БФВТ ще бъде оказано пълно съдействие. Нашата позиция е категорична: управлението на Българската федерация по вдигане на тежести трябва да бъде чисто, прозрачно, отчетно и законосъобразно.

С уважение, Стефан Ботев Президент на Българската федерация по вдигане на тежести"

През декември миналата година Общото събрание на БФВТ избра за президент на федерацията олимпийския шампион от Москва 1980 Асен Златев. Неговият избор обаче бе обжалван в съда от треньора Пламен Братойчев, заради което Златев все още не е вписан в Търговския регистър. В същото време опозицията, оглавявана от Златев и Милашки, обвинява Ботев, че все още не е предал отчет за изразходването на средствата на федерацията през миналата година, заради което щангистите не могат да получат финансиране от Министерството на младежта и спорта.

#Марин Милашки #Стефан Ботев

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