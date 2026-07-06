Министър Керязов се срещна с Асен Златев и Стефан Ботев

"След поредица от срещи, в които търсихме най-добрите решения, днес можем да кажем, че постигнахме консенсус. Вдигането на тежести е спорт с традиции, който винаги е носил на България медали и световна слава. Нашата обща отговорност е да поставим интересите на спортистите ни над всякакви други различия."

Това каза министърът на млдежта и спорта Енчо Керязов по време на среща със Стефан Ботев и Асен Златев.

През последните седмици министър Керязов проведе поредица от разговори с всички заинтересовани страни, чиято цел беше да се преодолее натрупаното напрежение.

Продължителният период на сериозни конфликти в БФВТ сериозно застрашаваше подготовката на националните състезатели и поставяше под въпрос авторитета на федерацията пред международните спортни организации.

“Бъдещето на спортистите е приоритет, който стои над всякакви вътрешни противоречия”, каза още министърът на младежта и спорта.

Двете страни заявиха готовност за взаимни компромиси, обединяване на усилията и продължаване на разговорите, за да се гарантира стабилност и да се създадат необходимите условия и спокойна среда за подготовка на националите ни.

На срещата присъства и началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.