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Антонино Пицолато получи над пет години затвор за участие в групово изнасилване

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Спорт
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Италианският щангист, сред основните конкуренти на Карлос Насар, беше признат за виновен от съда в Трапани

Антонино Пицолато получи над пет години затвор за участие в групово изнасилване
Снимка: БГНЕС
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Италианският щангист Антонино Пицолато, един от основните съперници на олимпийския шампион Карлос Насар в категория до 96 килограма, беше осъден на 5 години и 4 месеца лишаване от свобода за участие в групово изнасилване.

Решението е постановено от съда в Трапани по дело, свързано със случай от 22 юли 2022 година. Според обвинението Пицолато и още трима мъже са участвали в сексуално посегателство над 27-годишна туристка от Финландия в Агридженто, след като пострадалата е подала сигнал до властите.

Освен бронзовия медалист от олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024, същата присъда получиха и Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.

За случая съобщава италианската информационна агенция ANSA. Решението представлява сериозен удар по кариерата на Пицолато, който през последните години беше сред най-силните конкуренти на българската звезда Карлос Насар на международната сцена.

#Антонино Пицолато

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