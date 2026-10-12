Опашки пред БНБ: Първа златна колекционерска моента в евро

БНБ пусна в обращение първата златна колекционерска монета в евро. Тя е посветена на Свети Иван Рилски. Новото издание е част от поредицата „Българска иконография“ и е с номинал 100 евро.
Още от ранните часове днес пред БНБ се изви опаобшка с желаещи да притежават монетата, чиято продажна цена е 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива за себе си, или за друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ и основоположник на българското отшелничество. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство.
Снимка: БТА
Марияна: "Първата монета в евро, която е българска, с Иван Рилски и е за спомен,за наследство на децата. След време те ще се радват да съм им оставила такова нещо."
Десислава Иванова: "Не съм колекционер, вземем я за себе си и не знам просто реших да я имам, защото е на Свети Йоан Рилски, това е основното, което ме доведе тук. Цената е около 1500 евро, мисля че е висока, но все пак това е колекционерска монета."
Йордан Янински: "Специално за монетата, подарък ще направя на племенника, защото той я иска непременно.Колекционира само златни монети."
По темата работи Цв. Чафадарова.