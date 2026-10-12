Опашки пред БНБ: Първа златна колекционерска моента в евро

БНБ пусна в обращение първата златна колекционерска монета в евро. Тя е посветена на Свети Иван Рилски. Новото издание е част от поредицата „Българска иконография“ и е с номинал 100 евро.

Още от ранните часове днес пред БНБ се изви опаобшка с желаещи да притежават монетата, чиято продажна цена е 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива за себе си, или за друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ и основоположник на българското отшелничество. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство.

Снимка: БТА