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Пазаруването - изпитание, което се усеща по джоба: КЗП провери, какво установи? (ОБЗОР)

Алекс Христов от Алекс Христов
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Проверяват се най-големи търговски вериги

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КЗП отчете сериозни разминавания между доставните и продажните цени на хранителните продукти.

Проверяват се най-големи търговски вериги.

Подготвят се и законодателни промени, които да позволят наказания при съществени отклонения от справедливата стойност.

Надценки до 141% са установени при някои хранителни продукти, показват първите данни от проверките на Комисията за защита на потребителите в големите търговски вериги. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците.

От комисията посочват, че предстои да изискат от търговците доказателства за икономическите причини зад увеличенията. Ако цените не бъдат обосновани, ще бъдат наложени предвидените в закона санкции.

Пазаруването с пълна кошница все по-често остава в миналото. Хората казват, че харчат повече, но купуват по-малко. Други приемат поскъпването като неизбежно следствие от случващото се по света.

Копринка Колева:
"Цените са почти двойно. Млеката, месата, плодовете, зеленчуците".

Цветан Пурчев:
"Всичко стана както беше в левове, така стана в евро".

Емил Душков:
"Просто пазарувам, каквото ми трябва".

Михаела:
"Доста голямо увеличение забелязвам".

Търговците обясняват по-високите цени с нарасналите разходи за енергия, горива и труд.

Александра Костадинова - управител на магазин:
"На маслото надценката ни е около 20%, на кашкавала варира между 20-30%. В тази конкурентна среда гледаме да поддържаме едни нормални цени".

Надценки до 141% на някои хранителни продукти. Това показват първите резултати от проверките на КЗП. Данните са предоставени от големите търговски вериги.

Мая Манолова - председател на КЗП
Надценки от 99 до 141% са безочливи, те са несправедливи, но и нахални по отношение на българските потребители. Това не е пазар, това е изкривен пазар, пазар с аномалии.

Проверките на КЗП показват разминавания между доставните и продажните цени при млечни продукти и зеленчуци.

Мая Манолова: "Най-големите надценки са при млечните продукти - маслото, сиренето, прясното и киселото мляко. Надценките при доматите бяха 80%, при краставиците над 100, а лукът е направо рекордьор".

Игнат Арсенов - директор на Дирекция "Контрол на пазара", КЗП:
Увеличението на доставната цена, не оправдава увеличението на продажната. При краставици - доставна цена намалява с 14%, продажната увеличена, сирене - доставна цена не е променяна, продажната е значително увеличена, домати имаме увеличени от близо 8% на доставната цена, но продажната е увеличена значително повече

Манолова заяви, че след като влезе в сила механизмът за „справедлива стойност“, ще разкрие отклоненията в цените по щандовете.

Мая Манолова - председател на КЗП:
"Това, което все още не е в закона, но ние ще настояваме, е да се налагат санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност, в случай, че не последва корекция от търговските вериги".

снимки: БТА

Позиция на Сдружението на модерна търговия:

От Сдружението за модерна търговия обясниха, КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Брутната надценка не е чиста печалба. Когато индексът за дадена стока е 140, това означава, че цената у нас е с 40% над средноевропейската, а не че магазинът си е сложил 140% надценка или че печели 140%. Нетната оперативна печалба в сектора остава трайно около 3%. Но от сдружението напомнят, че с публично сочене на виновници и административен натиск цените на рафта не стават по-ниски.

Проверки има и при горивата. Според КЗП в около 8% от проверените обекти увеличението при пропан-бутана не е достатъчно обосновано от доставната цена.

Игнат Арсенов - директор на Дирекция "Контрол на пазара", КЗП:
"При установеното увеличение на пропан-бутана то на практика е с 1 до 3 цента над това, което може да бъде обосновано от други фактори а именно от увеличението на доставната цена".

Димитър Хаджидимитров - Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива: "Висока надценка от 1-2 цента ми се струва леко подигравателно към бранша. Пропан-бутана е горивото, което се продава с най-малка надценка. Надценката при него е била в рамките на 6-8 евро цента, всяка една компания има и карта за отстъпка около 2-3 цента, така че едни 4-5 евро цента надценка на газ при положение, че една газ станция продава средна около 1500-2000 литра газ на ден говорим за 100 евро печалба на газ станция".

Под лупата на КЗП вече са и банковите такси и генерираните печалби. От Асоциацията на банките изпратиха позиция, в която обясняват, че посоченият размер на печалбите не е от увеличени такси, а от натрупаните реинвестирани пари от дивиденти по време на ковид кризата.

#КЗП #пазаруване #проверки #новини в Метрото

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