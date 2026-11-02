САЩ подкрепят възстановяването на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна

Съединените щати подкрепят бързото възобновяване на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна, съобщава "Уолстрийт Джърнъл".

Според изданието предложението е част от преговорите, насочени към постигане на енергийно примирие между Украйна и Русия преди зимата.

Вестникът цитира американски, европейски и украински официални лица. Доставките по газопровода "Дружба" бяха прекъснати на 1 януари 2025 година, когато изтече договорът за транзит подписан преди руската инвазия в Украйна.