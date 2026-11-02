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САЩ подкрепят възстановяването на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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сащ подкрепят възстановяването износа руски природен газ европа газопроводите украйна
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Съединените щати подкрепят бързото възобновяване на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна, съобщава "Уолстрийт Джърнъл".

Според изданието предложението е част от преговорите, насочени към постигане на енергийно примирие между Украйна и Русия преди зимата.

Вестникът цитира американски, европейски и украински официални лица. Доставките по газопровода "Дружба" бяха прекъснати на 1 януари 2025 година, когато изтече договорът за транзит подписан преди руската инвазия в Украйна.

#"Дружба" #Русия #САЩ #газопровод #руски газ #Украйна #новини в Метрото

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