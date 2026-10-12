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След пристигането на Ива Михайлова: Политическите реакци по случая

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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От „Възраждане“ настояват българската дипломация да продължи с твърдата си позиция към Северна Македония по случая „Ива Михайлова“.

В съобщение до медиите председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова заяви, че ще продължат да следят дали процесът в Северна Македония се води по правилата, дали правата на Ива са защитени и дали няма дискриминационно отношение заради българското ѝ гражданство и самоопределение. България трябва да се грижи за всички свои изпаднали в беда граждани извън страната, така както се погрижи за Ива Михайлова, казва още Йорданова.

Ангел Георгиев, "Възраждане ": "Виждате, че тя е излязла с нейните документи, които няма от кого друг да са били връчени освен от самите власти в Северна Македония, така че ако имат малко разум, ще спрат особено този случай и да го използват за насаждане на омраза спрямо България. По отношение на Северна Македония в случая с Ива Михайлова има тотален политически консенсус между всички формации в България и е радостно, че поне в това отношение наистина няма разделение и така трябва да бъде."

#случаят с Ива Михайлова #реакции #политици

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