След пристигането на Ива Михайлова: Политическите реакци по случая
От „Възраждане“ настояват българската дипломация да продължи с твърдата си позиция към Северна Македония по случая „Ива Михайлова“.
В съобщение до медиите председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова заяви, че ще продължат да следят дали процесът в Северна Македония се води по правилата, дали правата на Ива са защитени и дали няма дискриминационно отношение заради българското ѝ гражданство и самоопределение. България трябва да се грижи за всички свои изпаднали в беда граждани извън страната, така както се погрижи за Ива Михайлова, казва още Йорданова.
Ангел Георгиев, "Възраждане ": "Виждате, че тя е излязла с нейните документи, които няма от кого друг да са били връчени освен от самите власти в Северна Македония, така че ако имат малко разум, ще спрат особено този случай и да го използват за насаждане на омраза спрямо България. По отношение на Северна Македония в случая с Ива Михайлова има тотален политически консенсус между всички формации в България и е радостно, че поне в това отношение наистина няма разделение и така трябва да бъде."