След пристигането на Ива Михайлова: Политическите реакци по случая

От „Възраждане“ настояват българската дипломация да продължи с твърдата си позиция към Северна Македония по случая „Ива Михайлова“.

В съобщение до медиите председателят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова заяви, че ще продължат да следят дали процесът в Северна Македония се води по правилата, дали правата на Ива са защитени и дали няма дискриминационно отношение заради българското ѝ гражданство и самоопределение. България трябва да се грижи за всички свои изпаднали в беда граждани извън страната, така както се погрижи за Ива Михайлова, казва още Йорданова.