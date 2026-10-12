България се е стопила с над 14 000 души за година

Населението на България е намаляло с 14 153 души през 2025 година. В края на годината в страната живеят 6 милиона 423 хиляди 207 души — спад от 0,22 на сто спрямо предходната година.

Средната възраст вече е 45,4 години, а хората в трудоспособна възраст са 58,6% от населението.

192 населени места са без жители. Най-голямото село е столичното Лозен, а най-малкият град — Мелник.

През годината 44 640 души са се заселили в България от чужбина. Най-много са пристигнали от Турция, Украйна и Германия.

Основната причина за демографския спад остава отрицателният естествен прираст. Той е довел до намаляване на населението с 49 238 души. Спадът е по-голям спрямо 2024 година, когато са отчетени 8 121 души по-малко.



Села и градове:

Заселили се от чужбина през 2025 г.

Естествен прираст и сравнение: