Бургас в очакване на „Евровизия 2027“: Морската гара се готви да посрещне хиляди фенове на конкурса догодина

Голям терен около Морската гара в Бургас се подготвя да посрещне хилядите фенове на „Евровизия“. Именно на брега на морето има идея да бъде изградено евроградчето – едно от най-оживените места по време на конкурса, където феновете се събират за концерти, музика и събития на открито.

Тонове желязо от бивши складове на бургаското пристанище вече са освободили терена, предложен за евроградчето на „Евровизия“. Министърът на транспорта е поел ангажимент мястото съвсем скоро да бъде напълно почистено, за да могат представителите на Европейския съюз за радио и телевизия да одобрят локацията.

Димитър Николов, кмет на община Бургас: „Това място е най-подходящо, защото е в непосредствена близост до централната градска част. Лесно е за комуникации – в близост е до жп гарата, автогарата и Морската градина и няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града, а точно обратното.“

Към момента се финализира визията на евроградчето, която скоро ще бъде представена. Държавата ще съдейства и за транспортната свързаност на Бургас по време на песенния конкурс.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Говорихме за начините, по които трябва да бъде организиран транспортът. Връзките с Истанбул и София – с влакове и самолети. Пълно съдействие от нас, така че смятам, че ще се справим добре.“