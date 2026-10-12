Сигурността в Черно море: Обсъдиха мерки за защита на корабоплаването на конференция в София

Ескалацията на конфликта между Русия и Украйна, усложнената среда за сигурност в Черноморския регион, атаките срещу търговски кораби и защитата на морското корабоплаване. Това бяха част от темите, обсъдени в рамките на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа, която се провежда днес и утре в София. Форумът беше открит от президента Илияна Йотова.

Според президента нападението срещу цивилни кораби в българската икономическа зона показва нова ескалация на конфликта.

Илияна Йотова, президент на България: „Последните случаи с атаките срещу търговски кораби не са вече инциденти, а това са реални военни действия. Нека направим така, че Черно море да остане море, което свързва, а не пространство, което разделя."

И определи дипломацията като ключова за спиране на военните действия.

Илияна Йотова, президент на България: "България е готова да поеме активна роля в преговорите и намирането на консенсус между страните, граничещи с Черно море, шест на брой, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона за споделена сигурност."

Военният министър коментира какви спешни и неотложни мерки се предприемат, за да се гарантират сигурността на корабоплаването и защитата на стратегическите ни обекти.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Засилваме разузнаването и наблюдението в акваторията на Черно море, засилваме обмена на информация, в това число и разузнавателна, със съюзници от региона и с останалите страни членки на НАТО. Въведени са и мерки за защита на военни формирования и обекти от критична важност за функционирането на държавата. Повишена е готовността на силите за реагиране в случай на нови инциденти в Черно море и не само.“

Стоянов уточни, че в разследването на атаката срещу цивилните кораби в икономическата ни зона са привлечени и държави от НАТО.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „От страна на НАТО поддържаме връзка с нашите колеги и, ако е налична информация при тях, да ни бъде предоставена, включително отправяме запитвания и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са ни предоставени такива.“

А вътрешният министър обясни, че останките от кораба ще бъдат проучени със специален дълбоководен дрон.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Обменът на информация, най-вече разузнавателна информация, а иначе включително привличаме американски експерти, за да се установят отломки от дронове или следи, които по несъмнен начин да ни насочат към държавата, която стои зад тези действия, или държавите, които стоят зад тези действия.“

И заяви, че се работи за придобиване на нови патрулни гранични кораби, базирани на бойна платформа за решаване на сложни задачи в открито море.