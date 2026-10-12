Сигурността в Черно море: Мерките и ролята на България срещу заплахите

Международни експерти обсъждат на конференция в София сигурността на Черноморския регион и Европа. Събитието беше открито от президента Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "Необходимо е да укрепим морската ситуационна осведоменост. Не можем ефективно да защитаваме дадено пространство, ако не разполагаме с достатъчно добра и своевременна информация за случващото се в него. Необходимо е по-активно използване на наличните способности за наблюдение, включително безпилотни летателни системи, сателитни средства и други инструменти за морско наблюдение. Европейският съюз вече разполага с редица способности и инструменти, които могат да бъдат по-добре координирани и по-добре използвани."

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Илияна Йотова, президент на България: "Защитата на критичната инфраструктура също трябва да бъде приоритет. Съвременните конфликти показват, че критичната инфраструктура може да бъде подложена на различни видове въздействия – физически, дистанционни, кибернетични или чрез хибридни инструменти. Ускоряваме развитието на способностите за противодействие на безпилотните системи. Безпилотните технологии променят характера на съвременната сигурност. Затова модернизацията на въоръжените сили трябва да включва придобиване и развитие на способности за противодействие на дронове, включително системи за откриване, проследяване и, когато е необходимо и законово допустимо, за тяхното неутрализиране. Този процес трябва да бъде реализиран, разбира се, в тясна координация с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО."

Снимка: Десислава Кулелиева Илияна Йотова, президент на България: "България е готова да поеме активна роля в преговорите и намирането на консенсус между шестте държави, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Особено важно е дипломатическите усилия да останат ключови. Последните случаи на атаки срещу търговски кораби вече не са инциденти, а реални военни действия. Те поставят под въпрос не само сигурността на отделни кораби и екипажи, но и принципите на безопасното корабоплаване."

Снимка: БТА



Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Към момента не се предвиждат нови операции нито от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да набележат допълнителни дейности, да се свържат с организациите, които могат да предоставят такъв дрон, и евентуално той да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб. До страните от НАТО сме отправили запитвания, още когато дронът падна край Кардам. Поискахме от тях да засилят наблюдението на нашето пространство с радиолокационни средства, за да имаме ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане."

БНТ: Влязохте ли в контакт с Румъния и Турция за гарантиране на корабоплаването с военновъздушните сили на трите държави?

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Не е работа на Министерството на отбраната да прави това, тъй като не отговаряме за териториалното море. В изключителната икономическа зона става въпрос за международни води. Може би Министерството на външните работи трябва да влезе в контакт, но Министерството на отбраната не е направило това и няма смисъл да го правим. Иначе поддържаме връзка с нашите колеги. Ако при тях има налична информация, тя да ни бъде предоставена, включително сателитни снимки, които могат да ни бъдат от помощ. В момента такива не са ни предоставени."

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ