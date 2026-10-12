Общините искат 650 млн. евро повече от държавния бюджет за 2027 г.

Общините настояват за увеличение на средствата от държавния бюджет за 2027 година с 650 милиона евро, или с 13,2% спрямо настоящата година. В "Денят започва" Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, подчерта, че това е минималният ресурс, необходим за нормалното функциониране на местните власти и запазването на качеството на публичните услуги. Сред основните фактори за исканото увеличение са по-високите разходи, свързани с инфлацията, очакваният ръст на минималната работна заплата и поскъпването на горивата и храните.

Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините: "Процентите са изчислени много прецизно и отразяват няколко фактора. Разбира се, темпът на инфлацията, ръстът на минималната работна заплата, за която към момента беше обявено, че ще бъде 660 евро, и не на последно място — изключително сериозната динамика при ръста на цените на горивата, започнала след ескалацията на конфликта в района на Ормузкия проток и кризата в Иран. Това се отразява изключително много на услугите, които ние предоставяме, тъй като отоплението и издръжката на училищата, детските градини и социалните услуги зависят в голяма степен от цените на горивата и храните. Така че не бихме могли да отстъпим от необходимите минимални средства, които да осигурят поне същото качество на услугите през 2027 година."

В к.к. Албена в момента се провежда годишната среща на българските общини. От Националното сдружение на общините са подготвили много точни и ясни разчети за параметрите на бюджет 2027, като са представени в Министерството на финансите на 4 септември.

"Ние винаги сме били изключително отговорни и много балансирани в предложенията си, с които влизаме в преговорите с Министерството на финансите. Предложеното от нас увеличение от 650 милиона евро повече всъщност е минимумът, необходим, за да продължим да функционираме през 2027 година и да запазим същото качество на услугите."

Георгиева направи уточнение, че разходите за заплати са не повече от 5% от бюджетите на общините.

"Разходите за заплати са не повече от 5% от общите бюджети на общините за всяка календарна година. Така че не влизаме в тези преговори с нагласата, че искаме прекалено много или че отиваме на пазарлък. Изчислили сме много точно това, което предлагаме. В разговорите си с Министерството на финансите винаги сме срещали разбиране от тяхна страна, тъй като нашите изчисления обичайно са точни и прецизни."

Относно данъчните оценки и начинът им на изчисление, Георгиева коментира:

"Крайно наложително да се направи актуализация на данъчните оценки. Ние сме удовлетворени от данъчния пакет, който правителството предложи за обществено обсъждане и който предвижда увеличение на данъчната основа за 2027 година с 30%. Това означава, че ако вие плащате 60 евро годишен данък за вашия имот, увеличението за 2027 година ще бъде около 15 евро за цялата година, ако общинският съвет в общината, в която живеете, не намали промилите, по които се изчислява данъкът. Ние винаги обясняваме, че няма едно решение за размера на данъка върху недвижимите имоти. Общините са 265 и това е въпрос на местна политика. Местните общински съвети вземат решения според местните социално-икономически условия. Има разлика между данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Това, което предлага правителството с данъчния пакет, е да увеличим данъчните оценки с 30%. Но таксата за битови отпадъци в общините, в които все още се изчислява на базата на данъчната оценка, да се определя въз основа на оценките от тази година. Така тя няма да се увеличи с 30% през следващата календарна година. Това все още е проект. Очакваме предложенията да бъдат обсъдени в Народното събрание през ноември, след което да бъдат взети решенията на общинските съвети."

Силвия Георгиева отбеляза, че на някои места вероятно ставките ще бъдат намалени, за да не се натоварват гражданите с по-висок данък върху недвижимите имоти.

"На други места, където данъчните оценки не са актуализирани повече от 15 години, увеличението от 30% ще бъде приложено. Но тук е много важно да кажем, че по-високите собствени приходи на общините, които ще получим благодарение на тази актуализация, вървят и с по-голяма отговорност от страна на кметовете и общинските съвети. Гражданите имат все по-големи очаквания към общините за по-качествена среда и по-добри места за живеене. Средствата, които бихме получили от по-високия данък върху недвижимите имоти, ще бъдат инвестирани във всичко, което се намира отвъд прага на нашия дом."

Георгиева отправи поздравление по случай Денят на българската община и местното самоуправление - 12 октомври.