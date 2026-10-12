БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Пътна полиция“ с акция срещу използването на телефони зад волана и неносенето на колани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Около 18 случая на използване на мобилни устройства, които разсейват водачите, и до 90 нарушения, свързани с неносенето на предпазни колани, са установени при полицейска акция в Югозападна България. Проверките са част от международната кампания Roadpol, насочена към повишаване на безопасността на пътя и привличане на вниманието на шофьорите към рисковете от разсейването по време на движение. След обилните валежи вчера в района на Кресненското дефиле падна голяма скала на пътното платно. За щастие, няма данни за инциденти и пострадали хора.

старши инспектор Георги Бучков, ОД МВР - Благоевград: „Днешният ден, освен че пътищата са мокри в цялата област, нямаме проблеми. Но в тези традиционно проблемни пътища на валежи Кресненското дефиле и път II-19 нека водачите да карат с повишено внимание.“

В рамките на акцията на Пътна полиция са установени около 18 случая на използване на устройства, които отвличат вниманието на водачите, както и до 90 случая на неносене на предпазен колан от шофьор или пътник.

старши инспектор Георги Бучков, ОД МВР - Благоевград: „Като повишение не мога да кажа, че има, но така се установиха доста нарушения за използване на устройства, които отнемат вниманието на водачите, и за неизползване на обезопасителен колан.“

По думите му установяването на подобни нарушения става все по-трудно, но контролът продължава. От миналата година, с въвеждането на новата система от тол камери, започна установяването и на нарушения, свързани с използването на мобилни телефони и неносенето на предпазни колани. Данните се изпращат за предприемане на съответните действия. Старши инспектор Георги Бучков уточни, че при последните промени в нормативната уредба са увеличени и отнеманите контролни точки.

„Точки се отнемат още отпреди, но с последното изменение на наредбата точките станаха повече. Санкцията не е голяма, но точките са съответно 8 и 10 за телефон и колан, така че не са малко“, посочи той.

Шофьори коментираха рисковете от използването на мобилни телефони по време на движение и нарушенията, които най-често забелязват на пътя. Част от тях признаха, че понякога разговарят по телефона, но използват високоговорител или слушалки, за да не държат устройството в ръка. Други предупредиха, че дори краткото отклоняване на вниманието може да доведе до сериозни последици.

„Едно невнимание, поглеждане към телефона, води до големи последици.“

Сред най-често срещаните нарушения, които шофьорите посочиха, са отнемането на предимство, неспирането на пешеходни пътеки, преминаването на червен светофар и неправилните изпреварвания. Използването на устройство тип „хендсфри“ не е забранено, но според Пътна полиция по-сериозният проблем вече е свързан с писането на съобщения и активността в социалните мрежи по време на шофиране.

старши инспектор Георги Бучков, ОД МВР - Благоевград: „По-големият проблем, който установяваме, е, че в последно време водачите не толкова говорят по телефона, колкото работят в социалните мрежи и пишат съобщения, което е може би по-големият проблем за нас.“

По отношение на неносенето на предпазни колани не може да бъде откроена конкретна възрастова група нарушители. По думите на инспектора подобни случаи се срещат сред водачи от всички възрасти, макар че по-младите шофьори понякога са по-склонни да пренебрегват това изискване. С оглед на очакваното влошаване на времето и по-честите валежи от „Пътна полиция“ призовават водачите да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия.

Пешеходците също трябва да бъдат внимателни, да не навлизат внезапно на пътното платно и по възможност да носят светли дрехи или светлоотразителни елементи, които позволяват да бъдат забелязани от по-голямо разстояние. Засилените проверки продължават. От полицията напомнят на шофьорите да не използват мобилни телефони по начин, който нарушава правилата и отвлича вниманието им от пътя, и винаги да поставят предпазните си колани.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#носене на колани #акция срещу използването на телефони # Югозападна България  #Пътна полиция

Последвайте ни

ТОП 24

По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
1
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
2
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва
3
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
4
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
5
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
6
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
6
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...

Още от: Общество

МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България
МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България
Общините искат 650 млн. евро повече от държавния бюджет за 2027 г. Общините искат 650 млн. евро повече от държавния бюджет за 2027 г.
Чете се за: 06:30 мин.
Ива Михайлова се прибра в България Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.
За втора година танцьори от Русенско събират помощи за хора в нужда За втора година танцьори от Русенско събират помощи за хора в нужда
Чете се за: 02:32 мин.
25-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ 25-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа с АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова се прибра в България
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Особеният търговски управител на "Лукойл": Имаме...
Чете се за: 08:07 мин.
Икономика
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ще има ли енергийно примирие между Киев и Москва?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ