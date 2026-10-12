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От тази учебна година изкуственият интелект се изучава в Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Иновация в образованието в Пловдив. Езикова гимназия „Иван Вазов“ в града е единственото училище в страната, което от тази учебна година въведе изкуствения интелект като предмет за изучаване в клас. Той е въведен по програмата за иновативни училища и е одобрен от Министерството на образованието и науката.

Около 230 осмокласници от шест езикови паралелки вече изучават новия предмет „Глобални комуникации и изкуствен интелект“. Той се преподава на български език. Учебник няма, а уроците са основно в електронни устройства.

Тодор Атанасов, заместник-директор на ЕГ „Иван Вазов“ - Пловдив: „Говорим за изкуствения интелект, за технологии, но няма да разчитаме само на тях. Разчитаме и на творческо писане. Имаме подобни теми, които ще взимаме сюжети от популярната литература, филми, сериали. Чрез изкуствения интелект ще преобърнем сценария, за да видим как би се развило при други обстоятелства дадено събитие.“

За учениците от паралелката с италиански език учебният предмет се оказва доста интересен. Макар и в началото, те вече знаят как да използват инструментите на изкуствения интелект и да мислят критично. Работят с реални казуси и решават проблеми от своето ежедневие.

Габриела Шумкова, ученик 8 клас: „Как да различаваме „фейк нюз“ от „реал нюзи“ като видим някаква информация да видим какви ще са нашите следващи действия, дали ще проверим дали това е достоверна информация, дали ще споделим на приятел, дали ще повярваме, дали няма да повярваме.“

Учениците признават, че често си помагат с изкуствения интелект и за учебния материал.

Габриела Шумкова, ученик 8 клас: „Помага ми, защото ако нещо не разбирам мога да помоля накратко да ми даде някакъв план, някакво обяснение.“

Петър Цветков, ученик 8 клас: „Прави доста хубави схеми, доста хубави изображения и може да си представиш неща, които не можеш да ги видиш на живо можеш да си ги представиш чрез изкуствения интелект.“

Ива Арабаджийска, ученик 8 клас: „Ние сме поколение, което ще се занимаваме с изкуствен интелект по-нататък, ще ни е приложимо, защото ние живеем в такъв свят, който трябва да комуникираме чрез социални мрежи, използваме много електронни устройства и ще го ползваме.“

Предметът е задължителен за учениците и е включен в учебната им програма през следващите три години.

#изучаване #езикова гимназия #изкуствен интелект #Пловдив

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