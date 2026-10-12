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Ново нападение от хутите срещу летището в Рияд, има жертви

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Най-малко един човек е загинал, а 11 са ранени след втора атака на хутите в рамките на 24 часа срещу международното летище в столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

Саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване потвърди информацията, като според пост в платформата ЕКС, загиналият е гражданин на Пакистан. При предишното нападение загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Хутите официално поеха отговорност за нападенията срещу летището, както и за тези срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

#в Рияд #хути #летище #нападение

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