Ново нападение от хутите срещу летището в Рияд, има жертви

Най-малко един човек е загинал, а 11 са ранени след втора атака на хутите в рамките на 24 часа срещу международното летище в столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

Саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване потвърди информацията, като според пост в платформата ЕКС, загиналият е гражданин на Пакистан. При предишното нападение загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Хутите официално поеха отговорност за нападенията срещу летището, както и за тези срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.