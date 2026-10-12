Жълт код за значителни количества дъжд за цялата страна в понеделник

На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Със силен вятър от северозапад ще нахлува студен въздух.

Предупреждение за значителни количества, в отделни райони до около 40 литра на кв.м, е обявено през следващото денонощие в цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 18°, а максималните – между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 13°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици.

Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава.

Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито.

В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне.