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Защо България все още няма програма за ранно откриване на рак на гърдата?

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България още няма програма за ранно откриване на рак на гърдата. Това е най-често срещаното онкологично заболяване при жените.

По данни на здравната каса през първите 8 месеца на годината на задъжлителен профлатичиен преглед са минали над 1 милион и 80 хиляди дами - с около 24 хиляди повече в сравнение със същия период на 2025-та.

В някои региони на страната обаче няма достатъчно специалисти за високоспециализирани изследвания.

Ангелина Андреева не е ходила на проифлактични прегледи.

Ангелина Андреева: "Аз бях убедена, че съм човек, който никога не може да се разболее от рак."

Преди 3 години нейна приятелка е диагностицирана с рак. Тогава и тя напипва бучка в гърдата си.

Ангелина Андреева: "Лекарят веднага ми каза лошата диангоза - още преди биопсията. Оказа се, че е било. Нямах разсейки и реално имах само операция и лъчетерапия."

Много жени обаче нямат късмета на Ангелина. Търсят лекар, когато тмуорът е в много напреднал стадий.

д-р Йоана Милушева, специализант в клиника по онкология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Пациетите, особено които живеят в по-отдалечени места от София и извън София трудно достигат до специалисти мамолози. При заболяване, хванато в ранен стадий - това важи за почти всяко онклологично заболяване, химиотерапията може да бъде спестена, но в повечето - да."

Мамолог от София пътува до Видин веднъж месечно и преглежда по около 20 жени.

д-р Пламенка Ценкова, управител на медицински център във Видин: "И за съжаление прегледът е платен, защото няма как да работи по Каса. Има право само на 2 договора към Каса, но тя си работи в болницата и в нейния си частен кабинет в София."

От Здравната каса казват, че имат договори с лечебни заведения във всички области на страната за ехография и мамография на млечната жлеза. Фондът покрива разлчини изледвания, според възрастта на жената.

Цветанка Георгиева, главен експерт в Дирекция "Методология на медицинските и денталните дейности", НЗОК: "Мануално изследване на млечна жлеза, което се прави веднъж годишно на жени от 30 години и нагоре, ехография на млечна жлеза за жени от 30 до 50 години - веднъж на 2 години Мамография на млеча жлеза от 45 до 69 години."

д-р Ваня Митова, началник на отделение по хирургия на гърда, УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски": "Имаме крещяща нужда от скринингова програма, както и от спецалисти, които насочено да диагностицират рака на гърдата."

Ранното откриване на болестта дава шанс за пълноценен живот без отстраняване на цялата гърда, казват лекарите.

д-р Ваня Митова, началник на отделение по хирургия на гърда, УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски": "Жените, които са с така наречените органно съхраняваща операция, живеят по-добро качество на живот и с по-дълга продължителност."

Ангелина Андреева: "Ракът се лекува и до голяма степен това зависи и от нас. Не само от лекарите."

По темата работиха Красимира Кръстева и Альоша Шаламанов

#достъп до лечение #ранно откриване #програма #рак на гърдата

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