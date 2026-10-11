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Ново свлачище в Непал, река преля в централната част на страната

Христо Ценов от Христо Ценов
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Ново свлачище в Непал, река преля в централната част на страната
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В Непал отново се образува голямо свлачище, след като река в централната част на страната преля.

Десетки къщи, няколко моста и крайречен ВЕЦ бяха пометени. 50 души са спасени от армията. Към момента не се съобщава за жертви, но 5-има души са обявени за издирване.

Снимки: БТА

Причината за преливането се изяснява, но местни хора твърдят, че може да се дължи на лавина в региона.

Бедствието става едва два месеца след мащабните наводнения на границата между Непал и Тибет, на които над 1400 души станаха жертва.

#ново свлачище #Непал, #преляла река #лавина

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