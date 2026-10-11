Първи тест за популярността на кабинета в Словения

Словения гласува на четири референдума. Те са първият тест за общественото мнение за управляващата дясноцентристка коалиция на премиера Янез Янша, по-малко от половин година след началото на мандата му.

Словенците гласуват по закон за парламентарното разследване. Той драстично разширява правомощията на анкетните комисии и според критиците му може да действа като „политическа полиция“. Избирателите могат да го отменят с гласа си. Резулатът от това допитване е обвързващ за управляващите.

Гласува се и по три консултативни референдума.

Те са за премахване на потребителската такса за националната медия, за правото на глас на граждани от трети страни на местни избори в Словения и задължението за работа за получателите на социални помощи.

Резултатите от тези три референдума нямат задължителен характер за правителството.