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Стефан Колев в предаването "Зала на славата"

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Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
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Срещаме ви с бившия фуболист Стефан Колев, който има пет шампионски титли с четири различни отбора.

стефан колев предаването зала славата
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Стефан Колев е бивш футболист, който има зад гърба си уникалното постижение от пет шампионски титли с четири различни клуба - Левски, ЦСКА, Славия и Литекс Ловеч.

В родния футбол друго такова постижение няма. В Славия и Ловеч е капитан на отборите. За 14 години в професионалния футбол е носил екипа на 11 тима. Човек, който знае, че за да изкачиш високото, трябва да минеш по стълбите, а не да ползваш асансьора.

"От малък исках да стана футболист и се сбъдна. Това, което си го пожелах, се сбъдна. Ако подцениш или си кажеш, че може и без тренировка, може и да пропуснеш този мач, няма да стане", започна разказа си Колев.

"Всички са сладки. Аз съм бил на 20 години при първата титла с Левски, така че емоцията е една. След това с ЦСКА, следващата със Славия. Нещата се променяха и не мога да ги разделя. При мен, излезеш ли на терена, там си 100-процентов. Не можеш да подцениш нито една ситуация", убеден е бившият футболист.

"Дали съм играл с по-силни или с по-слаби отбори, или с клубове, които не се борят за титлата, за мен е било едно и също. И благодарение на семейството ми, което ме е подкрепяло, съм постигнал тези резултати", спомни си Стефан Колев.

"Като започнах в Левски, целият отбор беше в националния отбор. Всичките от първия до 11-ия. От Боби Михайлов до Искренов, всичките играеха в националния отбор. Аз започнах да тренирам с тях и имам 5 или 6 мача, които влизах да играя като резерва, но обстановката е била перфектна. И в Левски и в ЦСКА не е имало проблеми никакви", добави той.

"На Овче Купел имаше колектив. Бяхме сплотени всичките. Ние отивахме час и половина, два часа преди тренировка. Говорихме си. В Литекс имаше добри футболисти, вече организацията, всичко беше на ниво. Не съм се чувствал неудобно в нито един отбор", сподели Колев.

Той се спря и на контузиите, които съпътстват всеки футболист:

"Ако подходиш несериозно към даден момент в единоборство, ако си подценил нещата, има вероятност и да се контузиш. Затова влизах във всяко едно единоборство с мисълта, че трябва да взема топката, че трябва да играя с нея. И явно съм бил по-концентриран."

Вижте цялото предаване във видеото!

#Стефан Колев #"Зала на славата"

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