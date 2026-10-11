„Не можем да продължаваме да живеем така!“ - масови протести в Португалия срещу растящите разходи за живот

Хиляди протестираха в Португалия срещу нарастващите разходи за живот. Демонстрациите се проведоха в Лисабон, Порто и други градове. Те демонстрираха нарастващото недоволство от недостатъчните заплати, проблемите с достъпността на жилищата и цената на ежедневието.

„Не можем да продължаваме да живеем така!“ Тази платформа призова протестиращи в Лисабон, Порто, Брага и Авейро. Платформата обединява над 30 организации, сред тях синдикати и групи, борещи се за жилищни права, равенство между половете, расово равенство, действия в областта на климата и социално приобщаване.

Жилищата са сред основните наболели проблеми.

Маргарида Естевао, студентка: „Жилищното настаняване се превърна в истински проблем в Португалия и засяга главно младите хора. Законодателните промени на правителството са напълно недостатъчни за тези от нас, които искат да се изнесат от домовете на родителите си и които имат несигурна работа. Не е правилно минималната работна заплата да не е достатъчна за плащане на наем в Лисабон."

Мадалена Пекито, художничка: „Не е честно хората, които имат работа, да не могат да бъдат независими. Цените на храните също продължават да се покачват – затова излизаме на улицата да протестираме."

Минималната работна заплата в Португалия е 1073 евро бруто на месец. Демонстранти критикуват определението на правителството за умерен наем, който може да достигне до 2300 евро на месец. Тяхното послание е, че ако човек работи той трябва си да осигурява достатъчен доход, за да си позволи дом и да поддържа разумен стандарт на живот.

Организаторите на протестите призовават за контрол на цените на стоките от първа необходимост и горивата, данъци върху неочакваните печалби, реализирани от големи компании в банковия, енергийния и търговския сектор, както и мерки за справяне с жилищната криза.