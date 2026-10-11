Военно-апелативният съд: Не е проведено всеобхватно разследване на трагедията в „Граф Игнатиево“

Военно-апелативният съд нареди на Военно-окръжна прокуратура Пловдив да възобнови разследването за катастрофата с учебно-бойния самолет L-39ZA, станала на 13 септември 2024 г. и отнела живота на пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин.

Апелативните магистрати под пагон приемат, че не е проведено пълно и всеобхватно разследване и не е изследвано дали вина за тежкия инцидент, освен загиналия командир Петко Димитров, имат и началници, отговорни за ръководството на полета.

Вижте определението на Военно-апелативния съд

В мотивите е записано още, че „прокурорът не е описал подробно задълженията на всяко от военнодлъжностните лица, които са имали отговорност за ръководството на полета на самолета".

Според съдебния състав следва да се отговори дали освен действията на екипажа на самолета е налице нарушение на задължения, свързани с безопасното провеждане на конкретния полет на техните началници в авиобазата.

Делото беше прекратено от Военно-окръжна прокуратура Пловдив в началото на август, като тогава адвокатът на загиналите летци Петър Чалъмов заяви за БНТ, че ще обжалва решението заради неизяснени обстоятелства както във фазата на следствието, така и във фактическата обстановка.