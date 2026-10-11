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Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд

Христо Ценов от Христо Ценов
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При предишната атака загинаха 12 души, а 300 са ранени

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Нова атака срещу летището в Рияд. Има пострадали и е избухнал пожар.

След атаката им срещу летището в Рияд, йеменските хути предупредиха авиокомпаниите да не преминават над въздушното пространство на Саудитска Арабия.

При въздушното нападение загинаха 12 души. Над 300 са ранени.

Доналд Тръмп съобщи, че Вашингтон може да се включи в евентуален ответен удар срещу подкрепяната от Иран групировка.

Руското външно министерство заклейми атаката, а председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен я нарече „опасна ескалация“.

Снимки:БТА

Би Би Си коментира, че щетите по аерогарата ще се поправят бързо, но не и репутацията на Саудитска Арабия като безопасно място в региона.

#атака срещу летище в Риад #над 300 ранени #12 убити #да не се използва #въздушно пространства на Саудитска арабия #нападение на хутите #предупреждение

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