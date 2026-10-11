Прокурорът за 14-годишното момче, убило майка си: Аз не мисля, че има афект, мисля, че е умишлено решението

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си.



Заседанието се гледа при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Магистратите са решили, че има реална опасност осмокласникът да се укрие или да извърши ново престъпление, тъй като е разбирал значението на действията си. Според наблюдаващия прокурор, убийството е предварително планирано.

Гинка Лазарова, наблюдаващ прокурор: "Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че е умишлено решението. Не мисля, че е добре и за обществото и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите членове на обществото.

- Семейни проблеми ли са причината?

Причината не е много ясна, затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата.Едно 14- годишно момче, както и по-големи деца, както и по-големите, имат нужда да се общува, да се говори, да се пита какви са проблемите."