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Младоженец, кум и гости участваха в Софийския маратон часове след сватбата

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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За някои подготовката за бягането включваше полезни неща - пици, пасти, пържени картофи

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Над 5000 бегачи се включиха в Софийския маратон днес при дългите дистанции от 21 и 42 километра, и щафетно бягане. Сред тях - елитни състезатели от традиционно силните в маратонското бягане страни - Кения, Етиопия и Мароко. Вторият ден на маратона дойде и с нов рекорд - кенийката Уини Джебет пробяга 42-километровото трасе за 2 часа и 27 минути.

Най-тежката част от маратона започна с много цвят и настроение.

Ина Николова: "Целта е да предизвикам себе си, да се вместя в контролното време. Това е за късмет, за успех и късмет на участниците и за настроение най-вече."

За да подкрепи съпруга си, на състезанието часове след сватбата им дойде и Аделина Лиманова.

Аделина Лиманова: "Няма първа брачна нощ, първият брачен ден е на маратона. Съпругът ми разправя, че пуснали са датите, бил е на работа, влязал е и е казал - записвам се. И в следващия момент си е казал - абе имаше нещо на тази дата, обаче в календара нямало нищо записано, 5 минути се е чудил, докато се сети, че всъщност се женим и се беше, беше му много криво, защото идва всяка година, последните 3 поред и кумът също и просто предложих, че ще е незабравимо и да го направим. И просто купихме билета на кума, беше подарък вчера му го дадохме на сватбата с номера и днес сме тук."

Сватбата не попречила на спортния им дух. До степен, че включили в надпреварата и кума. Освен сватбарите, в бягането се включиха и много чужденци.

Йос Кюхан, Нидерландия: "С моите приятели имаме предизвикателство - на всеки две или три години да участваме в маратон в различен град. За нас това е приключение. Вече сме били в Истанбул и мисля, че София също много добре се вписва в нашия списък. Нямам конкретна цел за време, но обикновено ми отнема около четири часа и половина. За мен самото участие и успешното финиширане е достатъчно."

Алекс, Франция: "Започнах да бягам преди една година. Посетих София също преди една година и много ми хареса. Затова ми се стори идеална възможност да се върна тук, да попътувам и същевременно да участвам в маратона. Във Франция, откъдето съм, бягането е един от най-популярните спортове. Преди две седмици участвах в маратон в моя град. Знам, че не е препоръчително да се бяга маратон толкова скоро след предишния, но вече си бях купил билетите и това беше добра причина да дойда и да продължа да правя такива луди неща."

За първа година маратонът включваше и щафета. Спас Кочев от Пловдив се включи заедно със сина си.

Спас Кочев: "Първо поемаме такова предизвикателство - баща и син в щафета. По принцип сме бегачи от доста време. Всяко едно събитие, където сме заедно, е празник за мен и за семейството. А като цел - целта да финишираме без контузии, без травми и да се забавляваме."

Константин и Преслав пробягаха по 42 км. А подготовката им включва сериозни количества въглехидрати.

Константин Трендафилов: "Около 60-70 грама на час, което примерно за 5 часа може да сметнете са 300-350 гр въглехидрати, по-скоро са важни предните няколко дни. Вчера вечерта доста, доста обилно хапнахме с всякакви полезни неща - пици, пасти, пържени картофи, всякакви такива, заредили сме добре."

Всички финиширали получиха медал, а дизайнът му тази година съчетава два емблематични символа на столицата - статуята на Света София и ротондата "Св. Георги".

#рекорд при жените #участници от чужбина #сватбари #софийски маратон

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