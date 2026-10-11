Наем или заем - поглед към пазара в Бургас

Наем или заем? За повечето млади семейства покупката на собствено жилище със спестени пари е почти непосилна и затова ипотечният кредит остава основният начин да се сдобият със собствен дом. А сумата, която трябва да осигурят, зависи от типа и района на жилището. Двустаен апартамент в Бургас се предлага между 100 000 и 160 000 евро. За панелно жилище цените достигат 130 000 - 140 000 евро, а в новите квартали в града-около 120 000 - 130 000 евро. Тристайните апартаменти с две спални достигат до 250 хил. евро. На този фон наемът на двустаен апартамент е между 550 и 600 евро месечно. Кое излиза по-изгодно?

Отиваме на оглед с Айда, която живее под наем в бургаския комплекс „Меден рудник“, но вече търси собствено жилище близо до морето.

Айда: „Двустайно, за един човек с кученце. То човек сега работещ да е събрал пари в брой няма как. С ипотека ще бъде и гледам горе-долу вноската, която да е за ипотеката, да е толкова, колкото е наема в момента, който плащам. Все пак да си е мое.“

Практиката показва, че малцина могат да си позволят покупка без допълнително финансиране.

Айда: „За един апартамент около 150 000 евро по 600 евро е вноската. От близкото ми обкръжение хората са на ипотека или някаква помощ от родители примерно.“ Веселин Христов, брокер: „Младите, когато могат да си го позволят, го правят, но те са много плахи. Те се притесняват и казват аз не искам кредит да се заробя 30 години. Те се страхуват. При хора над 30 - 35 години и нагоре е много по-лесно да вземат кредит.“

А изборът не е лесен – разликата между старо и ново строителство невинаги означава и по-ниска цена.

Веселин Христов, брокер: „За покупка на жилище, ако сложим в някакви рамки в Бургас, нека да е в комплексите – апартамент в панел може да се намери за 130 000 - 140 000 евро. Може и да не е ремонтиран, което като цяло пак си е висока цена. В същото време в новите квартали „Хоризонт“ и „Мадика“ много често са между 120 - 130 за двустайни апартаменти, които са готови, направени понякога.“

Семействата с деца търсят предимно тристайни жилища, но брокерите вече виждат отстъпление при част от офертните цени.

Веселин Христов, брокер: „По-скоро виждам надценени имоти поради предната годишна вълна от купувачи, които вдигнаха реално много цените на имотите. Виждам много често как имоти, които са на много висока цена, се намалят, намалят постепенно, докато в един момент изчезнат от обява.“

При наемите най-търсени остават двустайните жилища, които в бургаските комплекси вървят средно между 550 и 600 евро месечно. А предстоящата „Евровизия“ вече кара част от собствениците да пресмятат съвсем различни суми за май.

Веселин Христов, брокер: „Те са просто уникални мечтатели за такива огромни суми за нощувка. Идва един клиент, който иска да наеме апартамент за седмица или за две. За него е много по-добре да пътува половин час с такси, но да плати в пъти по-ниска цена за наем, отколкото да си вземе в Бургас и да каже аз съм в Бургас и платих 10 000 евро за седмица.“

Има и бургазлии, готови временно да освободят домовете си, за да ги отдават за „Евровизия“, а брокери настояват за засилен контрол.