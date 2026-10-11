Преди зимата: Колко ще струва топлината в домовете?

С понижението на температурите идва и големият въпрос за домакинствата – колко ще ни струва топлото тази зима? Едни се запасяват с дърва, други проверяват климатиците, трети пресмятат колко ще платят за отопление на газ. Кой вариант е по-изгоден и от какво зависи сметката?

В дома на Василка Ковачева в Кочериново се отопляват на дърва. За да им е топло през зимата в две стаи ще са нужни поне 6-7 кубика.

Василка Ковачева: "Две печки горят. Две стаи и коридорче, като стане студено, почти цял ден си гори. Но сега само сутрин, като станат за училище да е топло. Когато е хубаво времето, не палим."

Справка показва, че буковите дърва на метър се продават за 65 евро. Дъбовите метровки излизат с 5 евро повече на кубик. Така за отоплението на дома на Василка тази зима ще са нужни поне 455 евро.

Стефан Хаджийски, управител на фирма за дърводобив: "Вече ако искат нарязани или нацепени, с 10 евро взимаме за кубик допълнително за тази услуга."

Дървата са поскъпнали спрямо миналата година.

Стефан Хаджийски, управител на фирма за дърводобив: "С 5 евро са по-скъпи цените. Това се дължи на тол таксите на камионите, на по-скъпото гориво, на маслата. В нашия бранш просто има поскъпване."

По-скъпи са и пелетите – с между 20 и 30%.

При отоплението на ток разходът зависи не само от цената на електоенергията, но и от ефективността на използвания електроуред. Иван Буруков си е купил инверторни климатици, но блокът му не е саниран и очаква високи сметки и тази зима.

Иван Буруков: "Сигурно 150-200 евро. Пенсията няма да стигне, няма да стигне за ток само."

За отопление на две стаи в апартамента пресмята, че ще плати около 750 евро за целия сезон.

Костадин Иванов: "По-скъпо идва от дървата, ама по-чисто пък, пък нема амалогия, качвай нагоре дърва, надолу сваляй пепел, боклуци, това онова, след това са пък самата стая се окадява от пушека от дървата. Колко и да е, се замърсява помещението с дърва. Докато климатико е по-чисто. Е, скъпо, ама чисто."

При природния газ се гледа крайната цена за потребителя. Значение имат и разходът на котела, топлоизолацията и температурата, която поддържаме у дома.

Затова няма универсален отговор кое отопление излиза най-евтино. Защото сметката зависи и от жилището, уредите и навиците ни. А най-добрата подготовка за зимата започва с добра изолация и разумно потребление.