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От една дръпка фентанил изпаднах в кома три дни: Отново за опасността от синтетичния убиец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 02:55 мин.
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Рязко са се увеличили смъртните случаи у нас след употреба на фентанил. Това показва докладът за 2026 година на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците. Данните сочат, че в периода 2024-2025 година, фентанилът е отнел живота на над 100 души у нас. Само във Варна през 2023 година от хероин, примесен с фентанил, са починали 10 наркозависими.

За Георги зависимостта започнала преди девет години с употребата на марихуана в училище. Постепенно минал на хероин, а след това на фентанил.

Георги:"От една дръпка фентанил изпаднах в кома три дни. Събудих се в болница с една тръба. Жена ми ми говори, че два пъти ми е спряло сърцето. Интубация са ми правили и това е от една дръпка само."

Опитът му със смъртоносното вещество не е единичен.

Георги: "Както бях в едно такси и пуших, изведнъж се събудих в линейка. Видях, че са ми били антидот."

Знае добре, че повечето от зависимите, превишили дозата фентанил, губят живота си от задушаване. Затова мигновената инжекция антидот е животоспасяваща.

Павел Павлов, ръководител на Терапевтичен център “Само днес”: "Когато я няма налична и Бърза помощ я нямат налична, да ги плискаме с вода тези хора няма кой знае какъв ефект. Може много по-адекватно тези хора да ги спасяваме."

В търсене на спасение Георги се лекува в център за зависими във Варна.

Георги: "Просто е някакъв кошмар. Аз не боря само зависимост, боря и комбинираност с депресия. Това е доста по-трудно, по-сложно, поне за мен."

Процесът на възстановяване е болезнен и продължителен.

Павел Павлов, ръководител на Терапевтичен център “Само днес”: "Върнат ли се в старата си среда, веднага започва всичко. Това са много тежки опиоиди, много тежка зависимост, с много висок риск за живота на тези хора."

За адекватното им лечение е необходим синхрон в действията на държавата, психиатричните болници и специализираните места за лечение. В противен случай изходът за зависимите е летален.

Георги: "За миналата година 7-8 човека умряха, мои познати."

Днес надеждата на Георги е да се размине с тяхната съдба, да се прибере у дома чист и да изгради живота си отначало - без дрога, но със съпругата и двете им деца.

#загинали от употребата #фентанил #Варна

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