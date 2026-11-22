Пътят Слънчев бряг – Бургас остава затворен за движение в района на Ахелой заради тежка катастрофа, станала снощи. При инцидента има загинал човек. На този етап все още няма официална информация от компетентните институции.

Пътният участък в посока Бургас е затворен още от снощи, като ограничението продължава и тази сутрин.

Екип на БНТ видя на място ударен автомобил, останал в дясната лента за движение. По пътя има и разпилени автомобилни части. Полицейски патрул отклонява автомобилите още от кръговото кръстовище за Ахелой.

Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.