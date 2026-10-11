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От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините

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След необичайно топлото за сезона време през последните дни, максималните температури през новата седмица ще бъдат с около десетина градуса по-ниски.

Ще има и още много валежи, на места интензвини, придружени от гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра.

Предупреждение за значителни количества, в отделни райони до около 40 литра на кв.м, е обявено през следващото денонощие в цялата страна.

Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури в първия ден от работната седмица ще бъдат съществено по-ниски.

34° достигна температурата в Русе днес, утре най-високата ще бъде 24° - във Варна. В по-голямата част от страната температурите следобед ще бъдат от 16° до 23°, в София - 13°.

И по Черноморието ще вали, повече по южното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен, в следобедните часове - североизточен вятър.

Ветровито, с интензивни валежи и гръмотевична дейност ще бъде и в планините. Сняг ще вали все още по високите части, но снежната граница ще се спуска все по-ниско.

Код жълто за значителни валежи е обявено утре не само в нашата страна, а в много райони от Балканите.

Продължават валежите на Апенините - в южните части от полуострова, както и на островите Сицилия и Сардиния е в сила следващата степен - код оранжево.

Валежи ще има и в Източна Европа, и на Скандинавския полуостров, и на Британските острови.

В останалата, по-голяма част от континента, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево, а на Пиренеите - топло за средата на октомври.

У нас, във вторник, температурите още ще се понижат. С прекъсвания валежите ще продължат, по-интензивни в Централна и Източна България, където ще бъде и много ветровито.

Ще вали и в сряда, но в четвъртък облачността временно ще намалее и максималните температури, също временно, ще се повишат.

В петък отново на много места в страната ще има валежи.

Минималните температури ще се задържат почти без промяна, в повечето райони от 5° до 10°, но максималните слабо ще се понижат.

#понижение на температурите #жълт код за валежи #прогноза за времето #сняг #новини в Метрото

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