Ще има ли енергийно примирие между Киев и Москва?

Най-малко шест жертви след руски удари по Украйна през изминалите часове. В предградие на Харков е поразен магазин и жилищна сграда, а в Ивано Франковск - цивилна инфраструктура. По информация на американското издание Аксиос, обявеното от президента Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници от Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа. В среднощното си обръщение, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия го направи. Москва все още не е коментирала думите на Тръмп.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Президентът на Съединените щати заяви, че е постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички. Важно е тя да се превърна в реалност. Украйна подкрепя всички реални и надеждни формати за прекратяване на огъня и спиране на войната. Украйна е готова да се въздържи от удари по руска енергийна инфраструктура. Очакваме същото от Русия, както и готовност да се съобрази със споразумението, обявено от президента на Съединените щати.“

А според публикация във „Файненшъл Таймс" Съединените щати са заплашили да спрат доставките на оръжие за Украйна заради атаките срещу руски рафинерии. Източници твърдят, че Вашингтон е заявил, че ще прекрати и финансирането на зимния пакет помощи, обещан от американска страна. Не е изключено Съединените щати да спрат да подават и разузнавателна информация на Украйна, пише още „Файненшъл Таймс".