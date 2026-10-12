Заради ремонт на тунел „Топли дол“: Движението ще е двупосочно в тръбата за Варна

Променя се организацията на движение през тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в движението влиза в сила от следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София.

От АПИ посочват, че около 18 декември, когато много хора тръгват на път за Коледните и Новогодишните празници, временно ще бъде пуснато движението в двете тръби на тунела. Ремонтът на съоръжението ще продължи през януари следващата година. Очаква се дейностите в тръбата за София окончателно да приключат през април 2027г. Припомняме, че ремонтът на съоръжението започна преди 3 години, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна.